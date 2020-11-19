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СМИ: главы МИД ЕС договорились об ужесточении санкций в отношении Беларуси
19.11.2020 17:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя- Sputnik. Главы МИД ЕС договорились об ужесточении санкций в отношении Беларуси, сообщает в четверг агентство Reuters.
Ожидается, что новый санкционный список будет готов в ближайшие недели и будет включать структуры, финансирующие президента Лукашенко.
© Sputnik / Владимир Астапкович
Напомним, в понедельник экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
Ранее представители Евросоюза
Сегодня также стало известно, что палата представителей Конгресса США
Действующие меры ЕС в отношении Беларуси
Первый санкционный список представители ЕС
© Sputnik / Виктор Толочко
Второй пакет индивидуальный санкций в отношении представителей власти Беларуси Евросоюз
Министерство иностранных дел Беларуси
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Ожидается, что новый санкционный список будет готов в ближайшие недели и будет включать структуры, финансирующие президента Лукашенко.
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