СМИ: главы МИД ЕС договорились об ужесточении санкций в отношении Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя- Sputnik. Главы МИД ЕС договорились об ужесточении санкций в отношении Беларуси, сообщает в четверг агентство Reuters.

Ожидается, что новый санкционный список будет готов в ближайшие недели и будет включать структуры, финансирующие президента Лукашенко.

Напомним, в понедельник экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская рассказала , что ЕС готовится расширить список персональных санкций. "С прошлой недели активно работаем над экономическими санкциями по бизнесам и госкомпаниям, которые кормят режим. Плюс, ожидается, что страны ЕС вот-вот расширят список персональных санкций до 200+ фамилий", – прокомментировала тогда она.

Ранее представители Евросоюза заявили , что одной из причин расширения "черного списка" является гибель Романа Бондаренко. Мужчина скончался в больнице на следующий день после драки на столичной улице Червякова.

Сегодня также стало известно, что палата представителей Конгресса США одобрила новый законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси", который предполагает введение санкций против официальных лиц, ответственных за подавление протестов после выборов 9 августа в Беларуси.

Действующие меры ЕС в отношении Беларуси

Первый санкционный список представители ЕС опубликовали 2 октября. В нем 40 имен, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению.

Второй пакет индивидуальный санкций в отношении представителей власти Беларуси Евросоюз ввел 6 ноября. "Черный список" пополнился именами президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора. Всего в санкционный лист добавили 15 фамилий. В отношении этих лиц действует запрет на въезд в Европу, а также заморозка активов на территории ЕС (в случае, если такие имеются).

Министерство иностранных дел Беларуси заявило о прекращении диалога с Евросоюзом по тематике прав человека до возобновления Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком программ по сотрудничеству с республикой.