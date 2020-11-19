Главы МИД стран ЕС договорились о третьем пакете санкций в отношении белорусских чиновников

Министры иностранных дел стран ЕС на неформальной видеоконференции договорились о разработке третьего пакета санкций против белорусских чиновников. Об этом написал в своем Twitter журналист Рикард Йозвяк.

«Министры иностранных дел ЕС только что договорились о продвижении работы над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси. Он, вероятно, будет подготовлен к концу ноября — началу декабря», — написал Йозвяк.

Он заявил, что санкциям подвергнутся как конкретные физические лица, так и компании, организации и предприниматели – структуры, которые финансируют Александра Лукашенко, сообщает РБК со ссылкой на дипломатов.

Список будет подготовлен рабочей группой в ближайшие дни.

О санкциях и ограничениях

Катализатором подготовки нового пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

Народное антикризисное управление 18 ноября предложило ввести санкции против конкретных лиц, замешанных в фальсификациях и насилии, а также экономические санкции в отношении режима Лукашенко.

Напомним, первые санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. Туда попали 40 человек: белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. В этот раз Евросоюз уже ввел ограничения в отношении Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, близких к главе государства.