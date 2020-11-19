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Главы МИД стран ЕС договорились о третьем пакете санкций в отношении белорусских чиновников
19.11.2020 18:23 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Министры иностранных дел стран ЕС на неформальной видеоконференции договорились о разработке третьего пакета санкций против белорусских чиновников. Об этом
«Министры иностранных дел ЕС только что договорились о продвижении работы над третьим пакетом санкций в отношении Беларуси. Он, вероятно, будет подготовлен к концу ноября — началу декабря», — написал Йозвяк.
Он заявил, что санкциям подвергнутся как конкретные физические лица, так и компании, организации и предприниматели – структуры, которые финансируют Александра Лукашенко,
Список будет подготовлен рабочей группой в ближайшие дни.
О санкциях и ограничениях
Катализатором подготовки нового пакета санкций послужило
Народное антикризисное управление 18 ноября
Напомним, первые санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были
Второй пакет санкций был
Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили
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Министры иностранных дел стран ЕС на неформальной видеоконференции договорились о разработке третьего пакета санкций против белорусских чиновников.
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