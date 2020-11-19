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Боррель: власти Беларуси не получат ни одного евро от ЕС

19.11.2020 18:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Все средства Евросоюза, которые изначально были предназначены Беларуси, теперь будут направляться неправительственным организациям для поддержки гражданского общества, заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД ЕС.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
СМИ: главы МИД ЕС договорились об ужесточении санкций в отношении Беларуси

"Средства будут передаваться через НПО, международные организации. Могу вас заверить, что ни один евро из ЕС не поступит режиму", – сказал он.

Боррель также сообщил, что главы МИД Евросоюза согласовали начало разработки третьего по счету пакета санкций против Беларуси, в который, помимо физлиц, войдут организации.

На заседании 12 октября главы министерств иностранных дел Европейского союза приняли решение о сокращении двустороннего сотрудничества, а также о прекращении финансирования властей Беларуси. Министры договорились также о расширении поддержки белорусского гражданского общества. В ЕС добавили, что в свете решения о прекращении финподдержки белорусских властей Европейский банк инвестиций должен пересмотреть свою деятельность в Беларуси, члены ЕС скоординируют свою позицию в рамках Европейского банка реконструкции и развития.

Действующие меры ЕС в отношении Беларуси

Первый санкционный список представители ЕС опубликовали 2 октября. В нем – 40 имен, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению. Министерство иностранных дел Беларуси в день ввода санкций пообещало ответить на действия Евросоюза.

Второй пакет индивидуальный санкций в отношении представителей власти Беларуси Евросоюз ввел 6 ноября. "Черный список" пополнился именами президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора. Всего в санкционный лист добавили 15 фамилий. В отношении этих лиц действует запрет на въезд в Европу, а также заморозка активов на территории ЕС (в случае, если такие имеются).

В свою очередь МИД Беларуси 17 ноября заявил, что республика зеркально дополнила санкционный список в отношении стран Европейского союза и Канады: какие фамилии включены в него – до сих пор не известно.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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Главы МИД Евросоюза согласовали начало разработки третьего по счету пакета санкций против страны, в который, помимо физлиц, войдут также организации.
 
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