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Боррель: власти Беларуси не получат ни одного евро от ЕС
19.11.2020 18:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 ноя – Sputnik. Все средства Евросоюза, которые изначально были предназначены Беларуси, теперь будут направляться неправительственным организациям для поддержки гражданского общества, заявил в четверг на пресс-конференции в Брюсселе глава евродипломатии Жозеп Боррель по итогам видеоконференции глав МИД ЕС.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
"Средства будут передаваться через НПО, международные организации. Могу вас заверить, что ни один евро из ЕС не поступит режиму", – сказал он.
Боррель также сообщил, что главы МИД Евросоюза согласовали начало разработки третьего по счету пакета санкций против Беларуси, в который, помимо физлиц, войдут организации.
На заседании 12 октября главы министерств иностранных дел Европейского союза приняли решение о сокращении двустороннего сотрудничества, а также о прекращении финансирования властей Беларуси. Министры договорились также о расширении поддержки белорусского гражданского общества. В ЕС добавили, что в свете решения о прекращении финподдержки белорусских властей Европейский банк инвестиций должен пересмотреть свою деятельность в Беларуси, члены ЕС скоординируют свою позицию в рамках Европейского банка реконструкции и развития.
Действующие меры ЕС в отношении Беларуси
Первый санкционный список представители ЕС
Второй пакет индивидуальный санкций в отношении представителей власти Беларуси Евросоюз
В свою очередь МИД Беларуси 17 ноября заявил, что республика
Массовые
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Главы МИД Евросоюза согласовали начало разработки третьего по счету пакета санкций против страны, в который, помимо физлиц, войдут также организации.
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