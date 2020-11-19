Позиция в Церкви: За что Генпрокуратура вынесла предупреждения священникам, и что теперь будет

Разрушение мемориала в память Романа Бондаренко стало темой публикаций на личных страницах в соцсетях епископа Юрия Кособуцкого и главы пресс-службы БПЦ Сергея Лепина. Реакция от властей не заставила себя ждать: сначала посты в резком тоне обсудил на совещании Александр Лукашенко, а затем Генпрокуратура оперативно вынесла предупреждения. Эксперты говорят о неадекватной реакции властей и связывают ее с тем, что силовики спешат подогнать действительность к словам Лукашенко.

Что произошло

31-летнего Романа Бондаренко избили во дворе Перемен 11 ноября, от полученных травм он умер. в Следственном комитете заявили, что Бондаренко был в состоянии алкогольного опьянения, а Лукашенко потом повторил это заявление. Врачи больницы скорой помощи в день смерти парня немедленно обнародовали заключение , подтверждающее отсутствие алкоголя в крови Романа Бондаренко.

Телеграм-канал «Белые халаты» сообща ет , что историю болезни Романа Бондаренко удалили из базы Клиники БСМП. И это дело продолжает развиваться. Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела из-за «разглашения врачебной тайны» и «предоставления недостоверной информации» по факту гибели Романа Бондаренко, «подозреваемые задержаны». Журналистка Tut.by Екатерина Борисевич, которая писала материал, доставлена в СИЗО КГБ. Кроме того, задержан и признан подозреваемым по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, молодой человек, которого МВД называет администратором телеграм-канала «Белые халаты».

При чем тут священники

Народные мемориалы памяти Бондаренко стали возникать в разных городах страны. Самый большой - на «Площади Перемен». Однако 15 ноября, во время марша памяти Бондаренко , этот мемориал был уничтожен. Всех, кто пытается оставить на его месте цветы, задерживают правоохранители.

«Не пойму, зачем это глумление над портретами убиенного, над цветами в его память, зачем это сатанинское попрание лампад и иконок, борьба с импровизированном мемориалом во дворе, вдоль дорог... ? В чем смысл? Не согласовано, да? А вот такое поведение и отношение — оно согласовано? С кем?», - отреагировал у себя на странице председатель синодального информационного отдела Белорусской православной церкви Московского патриархата протоиерей Сергий Лепин.

На насилие, пытки, унижения и агрессию «со стороны государственных силовых структур по отношению к мирным гражданам нашей страны» обратил внимание генеральный викарий Минско-Могилевской архиепархии, епископ Юрий Кособуцкий.

«Разрушение народного мемориала, который возник на месте брутального захвата Романа Бондаренко, был очередной попыткой уничтожить все то благородное, чистое, светлое, что есть у наших людей», - написал он на своей странице.

Уже 17 ноября на совещании Александр Лукашенко заявил , что при помощи мемориалов на людей хотят оказать «психологическое воздействие на население». Эти точки хотят превратить в места «для гражданской войны», куда придут люди с оружием из-за рубежа и из Беларуси и поручил разобраться с теми, кто критиковал власть за разрушение народного мемориала.

А на следующий день Генпрокуратура вынесла предупреждения священникам . В ведомстве усмотрели, что в постах сознательно повышался «уровень напряженности в обществе», разжигалась «ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов», и, как следствие, вражда «в отношении указанных социальных групп населения».

Власти неадекватно отреагировали на посты в соцсетях

«В обращениях не было ничего чрезвычайного, оба религиозных деятеля на своих личных страницах в социальных сетях просто поделились своими эмоциями по поводу поистине вопиющего события, как это сделали сотни и тысячи других белорусов. Эту эмоцию можно описать как” возмущение", то есть, недовольство, оценка определенных действий как недопустимых с точки зрения моральных норм», - сказала БДГ эксперт по вопросам религии в Беларуси Наталья Василевич.

По ее словам, это вызвало недовольство властей, «отличие в том, что власти свое недовольство могут выражать не только в форме эмоциональных постов, но и использовать репрессивные меры, в том числе абсолютно неадекватные и не основанные на законе, - запугивать, давить, угрожать уголовным преследованием».

«Что и было сделано в отношении Лепина и Кособуцкого. Неадекватность мер очевидна любому человеку, который хоть раз открывал Уголовный кодекс и знакомился со статьей 130 "разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды" - именно такую формулировку, которая также повторяется в ст. 1 Закона «О противодействии экстремизму» использует Генеральная прокуратура при квалификации их действий», - пояснила Василевич.

Она считает, что «репрессивная деятельность белорусского режима в отношении религиозных организации в Республике Беларусь - изгнание митрополита Тадеуша Кондрусевича, давление на представителей религиозных сообществ - намного ближе к составу этой статьи, чем фейсбучные сообщения Лепина и Кособуцкого».

Василевич добавила, что правоохранительные органы, в разжигании вражды к которым Генпрокуратура обвинила священников, «разжигают ее собственными действиями: чрезмерным насилием, унижением к достоинству человеческой личности и памяти погибших, издевательствами, пытками, беззаконием, обманом».

Похоже квалифицирует комментарии священников и директор BISS Петр Рудковский. «Комментарий епископа Кособуцкого о разрушении мемориала вписывается в его прежнюю позицию - довольно критическую относительно действий властей в послевыборный период. Протоиерей Лепин был намного сдержаннее. Но смертельное избиение Бондаренко, попытка представить его пьяницей, а позже осквернение мемориала его памяти - это, видимо, сильно поразило не только католическое, но и православное духовенство, выразителем мнений которого стал отец Лепин», - сказал БДГ Рудковский.

Реакцию властей эксперт сравнил с ситуацией с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем: «Александр Лукашенко спонтанно делает экспрессивное заявление, а силовики подгоняют действительность к его словам. Здесь никакой стратегии или осмысленного, последовательного плана действий нет».

Предупреждение Генпрокуратуры углубляет недоверие между силовиками и церковью

Предупреждение имеет психологический характер, считает Петр Рудковский. «В нормальной ситуации, когда предупреждение осуществляется в ситуации доверия к правоохранительным структурам, оно должно предотвращать нарушение законодательства. В ситуации же правового дефолта и кризиса доверия к институтам такое предупреждение знаменует углубление взаимного недоверия между правоохранительными органами и церковными структурами», - пояснил эксперт.

Он не ожидает каких-либо негативных действий в отношении своих представителей со стороны церквей, как и инициатив по их защите. Со стороны прихожан будет и даже уже есть «психологически-моральный эффект - солидаризация с выступившими», а также «умеренное негодование, но оно вряд ли охватывает большинство в обоих церквях».

Само предупреждение от Генпрокуратуры - это уже последствие для священников, отметила Наталья Василевич. Она напомнила что в соответствии с законодательством, официальное предупреждение — это акт прокурорского надзора о недопустимости повторного совершения правонарушений. Другие последствия — не предсказуемы, по ее словам, «в стране, где образовался правовой вакуум, с каждым может случиться все что угодно», «в современной Беларуси никто не находится в безопасности».

«С церковной стороны, у католиков поддержка будет примерно такой же, какой была в отношении митрополита Тадеуша Кондрусевича. В православной церкви будет возрастать напряжение. Руководство не будет предпринимать попыток защитить своих священников, а наоборот, будет стараться выслужиться перед властями. С другой стороны, это будет порождать контрреакцию со стороны верующих», - заключила эксперт.