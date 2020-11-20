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Байден назвал поведение Трампа "невероятно безответственным"

20.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Демократ Джо Байден считает нежелание президента США Дональда Трампа признавать поражение на выборах совершенно безответственным. Об это он заявил в ходе пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр).

© REUTERS / CARLOS BARRIA
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Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Многие мировые лидеры уже поздравили его с избранием на должность. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки от завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

"Я думаю, что мы являемся свидетелями невероятной безответственности. Невероятно пагубные послания посылаются всему миру о том, как функционирует демократия. Я просто думаю, что это совершенно безответственно", - заявил Байден.

Он не исключил подачу иска к действующей администрации США и профильному ведомству, которое до сих пор не признало его избранным президентом. Однако Байден отметил, что на такой шаг "потребуется много времени". По его словам, возможно, более продуктивными будут попытки взаимодействовать с республиканцами.

Тем временем, стали известны результаты ручного пересчета голосов в штате Джорджия – Байден обошел Трампа. Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер сказал, что штат "вне всяких сомнений" официально объявит о победе Байдена в пятницу. Он добавил, что результаты ручного пересчета оказались "очень близки" к тем, что были зарегистрированы сразу по итогам выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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Тем временем стали известны результаты ручного пересчета голосов в Джорджии: по данным властей, победу в штате одержал Джо Байден.
 
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