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Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 74-летием

20.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко передал свои поздравления Патриарху Московского и всея Руси Кириллу по случаю его дня рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
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Предстоятелю Русской православной церкви в пятницу исполняется 74 года. Лукашенко пожелал патриарху доброго здоровья, благополучия и долгих плодотворных лет жизни.

"Ваше благородное пастырское служение является примером подвижнической просветительской деятельности, укрепляющей традиции гуманизма и милосердия", - заявил белорусский лидер.

Он также добавил, что Патриарх Кирилл, неуклонно отстаивая идеи добра и справедливости, заслужил высокий авторитет и доверие людей и сейчас продолжает неустанно заботиться о нравственном здоровье общества, его духовном обновлении.

Патриарх Кирилл приезжал в Минск в 2018 году для участия в заседании Священного Синода. Во время визита он встретился с Александром Лукашенко, стороны обсуждали проблему раскола православной церкви после того, как в Киеве объявили о создании новой церковной структуры.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер пожелал Предстоятелю Русской православной церкви здоровья, благополучия и долгих плодотворных лет жизни.
 
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