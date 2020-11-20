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Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 74-летием
20.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко передал свои поздравления Патриарху Московского и всея Руси Кириллу по случаю его дня рождения, сообщает пресс-служба главы государства.
© REUTERS / GUGLIELMO MANGIAPANE
Предстоятелю Русской православной церкви в пятницу исполняется 74 года. Лукашенко пожелал патриарху доброго здоровья, благополучия и долгих плодотворных лет жизни.
"Ваше благородное пастырское служение является примером подвижнической просветительской деятельности, укрепляющей традиции гуманизма и милосердия", - заявил белорусский лидер.
Он также добавил, что Патриарх Кирилл, неуклонно отстаивая идеи добра и справедливости, заслужил высокий авторитет и доверие людей и сейчас продолжает неустанно заботиться о нравственном здоровье общества, его духовном обновлении.
Патриарх Кирилл
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Белорусский лидер пожелал Предстоятелю Русской православной церкви здоровья, благополучия и долгих плодотворных лет жизни.
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