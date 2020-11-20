Путин: преступления нацистов не имеют срока давности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Преступления нацистов не имеют срока давности, и выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам форума "Уроки Нюрнберга".

В пятницу отмечается 75 лет с начала заседания Международного трибунала в Нюрнберге, на котором страны антигитлеровской коалиции осудили 24 руководителей нацистской Германии.

"Такие преступления не имеют срока давности. Оценка им дана именно Нюрнбергским трибуналом, выработанные им признаки преступления против человечности определили само понятие геноцид и легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, принятой в 1948 году", - заявил Путин.

Президент подчеркнул, что "выводы Нюрнберга и сегодня актуальны". В качестве примера он привел решение Солецкого районного суда, который месяц назад впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые казни возле деревни Жестяная горка в Новгородской области. "Там были зверски убиты тысячи мирных, ни в чём не повинных людей", - подчеркнул он.

"Мы постоянно обращаемся к урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания истин исторической памяти, для того чтобы доказательно, аргументированно противостоять намеренным искажениям и фальсификации событий Второй мировой войны, особенно – бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации нацистских преступников и их пособников", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что долг всего мирового сообщества – "стоять на страже решений Суда народов, потому что речь идет о принципах, которые лежат в основе ценностей послевоенного миропорядка и норм международного права".

"Они и сегодня остаются прочной, надежной базой для конструктивного диалога и сотрудничества, и их забвение, попытки расшатать – это удар по обеспечению безопасности на всей планете. Вот почему Россия настойчиво ставит эти вопросы на всех переговорных площадках", - сказал российский президент.

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