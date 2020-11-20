"Нестандартно, социалистическим путем": Лукашенко рассказал о судьбе заводов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Лукашенко уверен, что благодаря поддержке государства в Беларуси удалось сохранить многие предприятия и коллективы.

"Некоторые нам предлагают перемены и реформы - это не надо, продадим. Мы пошли другим путем. Да, может быть, несколько нестандартно, социалистическим путем. Неважно, каким, но мы спасли их. Да, где-то они напряглись, но и государство же плечо подставило", – приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА .

По словам белорусского лидера, власти готовы и дальше "подставить плечо" как "Гомсельмашу", так и другим предприятиям. Но им придется со своей стороны выполнять все обязательства и рассчитываться по долгам. Лукашенко доложили, что на "Гомсельмаше" примерно в три раза сократились складские запасы за последние полтора года, продажи сейчас идут. Сохраняется такая тенденция и в регионе в целом.

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