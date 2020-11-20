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Лукашенко обратился к многодетным семьям: рожайте, ради бога

20.11.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству комплексно рассмотреть вопросы поддержки многодетных семей. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки на "Гомсельмаш" и общения с коллективом предприятия.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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