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Лукашенко обратился к многодетным семьям: рожайте, ради бога
20.11.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству комплексно рассмотреть вопросы поддержки многодетных семей. Об этом глава государства заявил в ходе рабочей поездки на "Гомсельмаш" и общения с коллективом предприятия.
(последует)
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