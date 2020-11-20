Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Александр Лукашенко анонсировал, что подробности громких "сливов", которые появились несколькими днями ранее, он расскажет на следующей неделе, передает БелТА .

Одна из самых обсуждаемых тем этой недели – появившиеся в Telegram-каналах записи двух телефонных разговоров. На одной двое мужчин, по голосу похожие на известного кикбоксера Дмитрия Шакуту и главу Федерации хоккея Дмитрия Баскова, обсуждают подробности гибели Романа Бондаренко. Вторя запись появилась вчера: как многие предполагают, на ней пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт общается с Дмитрием Басковым. На записи собеседники обсуждают свои рейды по "протестным" дворам Минска.

Отвечая на вопрос журналистов, Александр Лукашенко подчеркнул, что эти вбросы делаются намеренно, в преддверии очередного воскресенья.

"Если ты намекаешь на последние "сливы" в Telegram-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно", – заявил Александр Лукашенко.

По мнению президента, связано это и с похоронами Романа Бондаренко, которые проходят сегодня в Минске.

"Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански, – сказал глава государства. – Даже католики (он православный), чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали. Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей", – считает Лукашенко.

По его словам, семья на такой шаг не пошла, поэтому "надо что-то вбросить".

"Вбросили. Здесь стоп до следующей недели. Все будет доложено вам в лучшем виде – что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно", – добавил президент.

"Дворовые территории – очаг гражданской войны"

Александр Лукашенко также отметил, что надо подвергать сомнению все, что ты прочитал. Он призвал всех следовать этому правилу и никогда не торопиться. В очередной раз он затронул и тему происходящего в Беларуси, подчеркнув, что "нас сейчас терзают".

"Начали с "блицкрига", цветочки и прочее, радикализация, забастовки. Не пошли рабочие. А что делать, а как поддержать протестные настроения, как дальше двигаться? Дворовые территории. Я недавно говорил: для кого-то это дворовые территории, шуточки, а для нас весной – это очаг гражданской войны, это стрельба, убийства людей. Что будем делать потом?" – спросил президент.

Сейчас, по его словам, против Беларуси работают мощнейшие спецслужбы мира: США создали центр под Варшавой и в Киеве.

"Ладно я бы сказал, но мы с россиянами, разведки наша и российская поработали, увидели эти центры. Ни одного поляка там нет. Это только территория. Там все американцы сидят – умные, талантливые, способные люди", – сказал белорусский лидер.

Сейчас, как считает президент, используя интернет и современные технологии, качают всю планету. Но заверил, что Беларусь ни у кого "смять не получится".

"Вот вы создали, вы качали, вы вмешивались в чужие выборы, вот получили сами. Это им, понимаете, поперек горла Беларусь, надо смять. Не получится!" – сказал Александр Лукашенко.

Гибель Романа Бондаренко на "площади Перемен"

По данным следствия, 11 ноября в милицию поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Червякова в Минске (так называемой "площади Перемен") произошла драка между местными жителями, вешающими ленты, и лицами, их снимающими.

В Центральное РУВД Минска был доставлен мужчина – Роман Бондаренко, которого впоследствии госпитализировали с травмами. На следующий день он скончался в больнице.