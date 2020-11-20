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МИД РФ прокомментировал санкции США против российских компаний
20.11.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Вашингтон не подкрепляет свои обвинения никакими доказательствами, отметили в дипведомстве.
"Россию же вновь упрекают в "прегрешениях", теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.
В Москве отвергают эти обвинения и осуждают практику экстерриториального применения Соединенными Штатами собственных правовых норм, которые к тому же идут вразрез с общепринятыми положениями международного права, подчеркивают в МИД РФ.
© Sputnik / Виктор Толочко
Напомним, под ограничения США попали российская строительная компания из Санкт-Петербурга и северокорейская "Генеральная торговая компания "Чхолсан", ее филиал расположен в Москве. В Вашингтоне отмечают, что обе эти компании получили разрешение на выезд из Северной Кореи рабочих для трудоустройства в России.
В июне президент США Дональд Трамп продлил санкции против Северной Кореи, которые предполагают в первую очередь экономическое давление: блокировку счетов и транзакций из страны.
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