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МИД РФ прокомментировал санкции США против российских компаний

20.11.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Вашингтон не подкрепляет свои обвинения никакими доказательствами, отметили в дипведомстве.

"Россию же вновь упрекают в "прегрешениях", теперь уже и в нарушении резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

В Москве отвергают эти обвинения и осуждают практику экстерриториального применения Соединенными Штатами собственных правовых норм, которые к тому же идут вразрез с общепринятыми положениями международного права, подчеркивают в МИД РФ. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Напомним, под ограничения США попали российская строительная компания из Санкт-Петербурга и северокорейская "Генеральная торговая компания "Чхолсан", ее филиал расположен в Москве. В Вашингтоне отмечают, что обе эти компании получили разрешение на выезд из Северной Кореи рабочих для трудоустройства в России.

В июне президент США Дональд Трамп продлил санкции против Северной Кореи, которые предполагают в первую очередь экономическое давление: блокировку счетов и транзакций из страны.

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Теги: Минск
 
 
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