Лукашенко обещает раскрыть секреты «некоторых сливов»

Александр Лукашенко пообещал, что на следующей неделе раскроет подробности «некоторых сливов», обсуждаемых в телеграм-каналах в последние несколько дней.

По всей вероятности, оно имел в виду разговор, обнародованный в одном из телеграм-каналов и приписанный людям из его окружения, где упоминался инцидент с погибшим Романом Бондаренко.

И вечера четверга в Сети бурно обсуждается телефонный разговор двух человек. Голос одного похож на голос руководителя федерации хоккея Дмитрия Баскова, второй – напоминает голос пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, пишет onliner.by.

Еще несколько дней назад обсуждался разговор двух человек, чьи голоса похожи на голос Баскова и чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуты. Оба разговора приводит Еврорадио. Многие СМИ полагают, что эти люди причастны к убийству Бондаренко.

Лукашенко был задан вопрос из пула его журналистов «о попытках оппонентов через интернет всколыхнуть Беларусь, при этом затрагивают известных людей, распространяя различные фейки».

«Если ты намекаешь на последние сливы в телеграм-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно», - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время посещения ОАО «Гомсельмаш» в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА .

«Все будет доложено вам в лучшем виде - что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно», - пообещал Лукашенко.

По его мнению, подобные вбросы в телеграм-каналах делаются специально в преддверии очередного воскресенья. «Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански», - рассказал он.

По его данным, «даже католики (он православный), чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали».

«Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей», - добавил Лукашенко.

Романа Бондаренко похоронили 20 ноября на Северном кладбище в Минске.

Фото: участники драки на площади Перемен. Еврорадио