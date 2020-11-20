ЦИК Молдовы официально объявил Майю Санду президентом

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила окончательные итоги выборов президента Молдовы: победу на них одержала лидер партии PAS Майя Санду, сообщил в пятницу Sputnik Молдова .

"Признается избранным кандидат от PAS Майя Санду, которая получила большинство голосов во втором туре выборов, – 943006", – сказал руководитель комиссии Дорин Чимил.

По данным ЦИК, независимого кандидата Игоря Додона поддержали 690615 граждан страны.

Теперь комиссия передаст результаты голосования в Конституционный суд: он должен признать или не признать окончательные итоги.

Второй тур выборов президента состоялся в Молдове 15 ноября. Международные наблюдатели признали, что они прошли в соответствии с международными стандартами и законодательством республики. При этом были зафиксированы некоторые нарушения, которые, однако, не повлияли на ход голосования.

Как ранее сообщал Sputnik, белорусский лидер Александр Лукашенко на текущей неделе поздравил Санду с победой : он выразил уверенность, что две страны будут в дальнейшем развивать сотрудничество.