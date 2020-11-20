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Страны Балтии внесли еще 28 человек в санкционный список против Беларуси

20.11.2020 16:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Санкции введены за "применение насилия" в отношении протестующих в Беларуси, пояснил Линас Линкявичюс. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"По согласованию с Латвией и Эстонией Литва ввела санкции против еще 28 человек, причастных к насилию против протестующих в Беларуси, в том числе к гибели (оппозиционного активиста Романа - Sputnik) Бондаренко. Если жестокость не прекратится, мы расширим санкции", - говорится в сообщении министра в Twitter.

Напомним, ранее главы МИД Евросоюза согласовали начало разработки третьего по счету пакета санкций против страны, в который, помимо физлиц, войдут также организации.

Против кого уже ввели санкции

Первый санкционный список представители ЕС опубликовали 2 октября. В нем – 40 имен, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению. Министерство иностранных дел Беларуси в день ввода санкций пообещало ответить на действия Евросоюза. 

© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Второй пакет индивидуальный санкций в отношении представителей власти Беларуси Евросоюз ввел 6 ноября. "Черный список" пополнился именами президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора. Всего в санкционный лист добавили 15 фамилий. В отношении этих лиц действует запрет на въезд в Европу, а также заморозка активов на территории ЕС (в случае, если такие имеются).

В свою очередь МИД Беларуси 17 ноября заявил, что республика зеркально дополнила санкционный список в отношении стран Европейского союза и Канады: какие фамилии включены в него – до сих пор не известно.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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Литва, Латвия и Эстония внесли в санкционный список против Беларуси еще 28 человек, сообщила глава МИД Литвы.
 
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