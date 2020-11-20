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Страны Балтии внесли еще 28 человек в санкционный список против Беларуси
20.11.2020 16:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Санкции введены за "применение насилия" в отношении протестующих в Беларуси, пояснил Линас Линкявичюс.
© Sputnik / Виктор Толочко
"По согласованию с Латвией и Эстонией Литва ввела санкции против еще 28 человек, причастных к насилию против протестующих в Беларуси, в том числе к гибели (оппозиционного активиста Романа - Sputnik) Бондаренко. Если жестокость не прекратится, мы расширим санкции", - говорится в сообщении министра в Twitter.
Напомним, ранее главы МИД Евросоюза
Против кого уже ввели санкции
Первый санкционный список представители ЕС
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Второй пакет индивидуальный санкций в отношении представителей власти Беларуси Евросоюз
В свою очередь МИД Беларуси 17 ноября заявил, что республика
Массовые
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Литва, Латвия и Эстония внесли в санкционный список против Беларуси еще 28 человек, сообщила глава МИД Литвы.
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