Страны Балтии внесли еще 28 человек в санкционный список против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Санкции введены за "применение насилия" в отношении протестующих в Беларуси, пояснил Линас Линкявичюс.

"По согласованию с Латвией и Эстонией Литва ввела санкции против еще 28 человек, причастных к насилию против протестующих в Беларуси, в том числе к гибели (оппозиционного активиста Романа - Sputnik) Бондаренко. Если жестокость не прекратится, мы расширим санкции", - говорится в сообщении министра в Twitter.

Напомним, ранее главы МИД Евросоюза согласовали начало разработки третьего по счету пакета санкций против страны, в который, помимо физлиц, войдут также организации.

Против кого уже ввели санкции

Первый санкционный список представители ЕС опубликовали 2 октября. В нем – 40 имен, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению. Министерство иностранных дел Беларуси в день ввода санкций пообещало ответить на действия Евросоюза.

Второй пакет индивидуальный санкций в отношении представителей власти Беларуси Евросоюз ввел 6 ноября. "Черный список" пополнился именами президента страны Александра Лукашенко и его сына Виктора. Всего в санкционный лист добавили 15 фамилий. В отношении этих лиц действует запрет на въезд в Европу, а также заморозка активов на территории ЕС (в случае, если такие имеются).

В свою очередь МИД Беларуси 17 ноября заявил, что республика зеркально дополнила санкционный список в отношении стран Европейского союза и Канады: какие фамилии включены в него – до сих пор не известно.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа – после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко. При разгонах шествий в отношении протестующих силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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