Лукашенко обещает раскрыть секреты «некоторых сливов»

Александр Лукашенко пообещал, что на следующей неделе раскроет подробности «некоторых сливов», обсуждаемых в телеграм-каналах в последние несколько дней.

По всей вероятности, оно имел в виду разговор, обнародованный в одном из телеграм-каналов и приписанный людям из его окружения, где упоминался инцидент с погибшим Романом Бондаренко.

И вечера четверга в Сети бурно обсуждается телефонный разговор двух человек. Голос одного похож на голос руководителя федерации хоккея Дмитрия Баскова, второй – напоминает голос пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, пишет onliner.by.

Что было в "слитых" записях

Собеседники в течение 20 минут обсуждают планы рейда по минским дворам для срезания бчб-ленточек, закрашивания муралов, говорят о том, брать ли с собой оружие.

Женщина по имени Наташа с голосом, похожим на Эйсмонт, настойчиво предлагает взять и вино «Массандра», которое досталось ей от российского посла Дмитрия Мезенцева.

В разговоре называются имена известных силовиков, помогающих устраивать такие рейды (например, помощник Лукашенко - инспектор по Минску Александр Барсуков, а также экс-глава МВД Юрий Караев). Также в разговоре звучат фразы «Не просто ставить на место, а забирать», «Ну да, в багажник», «Мы как на войну», «Боевой инструмент», «Стаканчики есть?», «Вино брать?», «По нашим дворам пройдемся».

Еще несколько дней назад обсуждался разговор двух человек, чьи голоса похожи на голос Баскова и чемпиона мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрия Шакуты. Оба разговора приводит Еврорадио. Многие СМИ полагают, что эти люди причастны к убийству Бондаренко.

Что ответил Лукашенко

Лукашенко был задан вопрос из пула его журналистов «о попытках оппонентов через интернет всколыхнуть Беларусь, при этом затрагивают известных людей, распространяя различные фейки».

«Если ты намекаешь на последние сливы в телеграм-каналах, отдельные разговоры, переговоры, связанные с гибелью этого парня... Если это, то я тебе должен сказать и всем: не время, потерпите немножко, на следующей неделе все расскажем. Поверьте, будет очень интересно», - сказал Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время посещения ОАО «Гомсельмаш» в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА .

«Все будет доложено вам в лучшем виде - что произошло, как произошло, кто это организовывал и так далее. На ваше удивление, будет интересно», - пообещал Лукашенко.

По его мнению, подобные вбросы в телеграм-каналах делаются специально в преддверии очередного воскресенья. «Вот сегодня этого парня хоронят. Они под это хотели собрать массу людей. Правда, надо отдать должное родственникам, сказали: нет, стоп, ребята, спасибо, помогли и прочее, мы хотим его похоронить спокойно, по-христиански», - рассказал он.

По его данным, «даже католики (он православный), чтобы затащить эту процессию в центр, в Красный костел предлагали».

«Хорошо, я говорю, что есть здравомыслящие люди. Там в семье сказали: не лезьте, дайте нам разобраться. Идет жуткое давление. Под это они хотели собрать людей», - добавил Лукашенко.

Мнение политического обозревателя Артема Шрайбмана

«Уже скандально известная запись разговора на телеграм-канале, который нельзя называть, — это, конечно, феерия. Она дает много антропологических ответов на вопросы, кем страна управляется и почему она оказалась в такой ситуации. И дает их лучше, чем любая аналитика.

Но за трэшем с массандрой и ленточками многие не обратили внимание на более важный сюжет. Мало того, что какая-то спецслужба пишет разговоры высших должностных и приближенных к первому лиц (что мы все понимали), так еще и сливает их в канал, только что признанный этим же государством то ли террористическим, то ли экстремистским».

Романа Бондаренко похоронили 20 ноября на Северном кладбище в Минске.

Фото: участники драки на площади Перемен. Еврорадио