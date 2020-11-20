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Создан новый Координационный совет. Имена держат в тайне
20.11.2020 17:35 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Белорусская оппозиция создала новый Координационный совет, имена его членов пока не сообщаются в целях безопасности.
Об этом сообщила член КС Нобелевская лауреатка, уехавшая из Беларуси, Светлана Алексиевич,
«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или бежали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети», - заявила Алексиевич.
В интервью Алексиевич рассказала о протестах против Александра Лукашенко и о том, какой поддержки Беларусь ждет от Европы.
«У меня такое чувство, что на Западе не понимают, что происходит в Беларуси», - добавила она.
72-летняя писательница в конце сентября выехала в Германию для прохождения лечения. Она долго не рассказывала о себе, хоть встречалась с членами федерального правительства и Бунденстага. Интервью не давала.
Но когда на прошлой неделе стало известно, что в Минске молодой человек (
Еще до фиктивных выборов в августе он арестовал важных оппозиционных политиков, Европейский союз и США говорили о подделках и введенных санкциях.
Светлана Алексиевич глубоко обеспокоена будущим своей страны. Она рассказала, что каждое утро получает письма, которые заставляют ее плакать, фотографии людей, заключенных в тюрьмы.
Фото Spiegel.
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Белорусская оппозиция создала новый Координационный совет, имена его членов пока не сообщаются в целях безопасности.
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