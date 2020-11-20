Создан новый Координационный совет. Имена держат в тайне

Белорусская оппозиция создала новый Координационный совет, имена его членов пока не сообщаются в целях безопасности.

Об этом сообщила член КС Нобелевская лауреатка, уехавшая из Беларуси, Светлана Алексиевич, передает РИА Новости со ссылкой на интервью писательницы изданию Spiegel .

«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или уехали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети», - заявила Алексиевич.

В интервью Алексиевич рассказала о протестах против Александра Лукашенко и о том, какой поддержки Беларусь ждет от Европы.

«У меня такое чувство, что на Западе не понимают, что происходит в Беларуси», - добавила она.

72-летняя писательница в конце сентября выехала в Германию для прохождения лечения. Она долго не рассказывала о себе, хоть встречалась с членами федерального правительства и Бунденстага. Интервью не давала.

Но когда на прошлой неделе стало известно, что в Минске молодой человек ( Роман Бондаренко . - ред.) был убит силовиками, решила поговорить. С лета в белорусской столице регулярно собираются тысячи демонстрантов, протестуя против Александра Лукашенко.

Еще до фиктивных выборов в августе он арестовал важных оппозиционных политиков, Европейский союз и США говорили о подделках и введенных санкциях.

Светлана Алексиевич глубоко обеспокоена будущим своей страны. Она рассказала, что каждое утро получает письма, которые заставляют ее плакать, фотографии людей, заключенных в тюрьмы.

Напомним, 19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси.

Подробнее о ситуации в Беларуси.

Фото Spiegel.