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Создан новый Координационный совет. Имена держат в тайне

20.11.2020 18:21 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусская оппозиция создала новый Координационный совет, имена его членов пока не сообщаются в целях безопасности.

Об этом сообщила член КС Нобелевская лауреатка, уехавшая из Беларуси, Светлана Алексиевич, передает РИА Новости со ссылкой на интервью писательницы изданию Spiegel.

«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или уехали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети», - заявила Алексиевич.

В интервью Алексиевич рассказала о протестах против Александра Лукашенко и о том, какой поддержки Беларусь ждет от Европы.

«У меня такое чувство, что на Западе не понимают, что происходит в Беларуси», - добавила она.

72-летняя писательница в конце сентября выехала в Германию для прохождения лечения. Она долго не рассказывала о себе, хоть встречалась с членами федерального правительства и Бунденстага. Интервью не давала.

Но когда на прошлой неделе стало известно, что в Минске молодой человек (Роман Бондаренко. - ред.) был убит силовиками, решила поговорить. С лета в белорусской столице регулярно собираются тысячи демонстрантов, протестуя против Александра Лукашенко.

Еще до фиктивных выборов в августе он арестовал важных оппозиционных политиков, Европейский союз и США говорили о подделках и введенных санкциях.

Светлана Алексиевич глубоко обеспокоена будущим своей страны. Она рассказала, что каждое утро получает письма, которые заставляют ее плакать, фотографии людей, заключенных в тюрьмы.

Напомним, 19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси.

Подробнее о ситуации в Беларуси.

Фото Spiegel.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская оппозиция создала новый Координационный совет, имена его членов пока не сообщаются в целях безопасности.
 
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