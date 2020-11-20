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Санкции ЕС против Беларуси поддержали еще семь стран
21.11.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
О присоединении к санкциям Евросоюза еще семи стран
По его данным, к санкционному режиму присоединились страны-кандидаты в ЕС Северная Македония, Черногория, Албания (входят в зону TC), а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегиям и Украина.
«Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принимает это обязательство к сведению и приветствует его», - говорится в заявлении Борреля.
20 ноября стало известно, что Литва, Латвия и Эстония расширили санкции в отношении должностных лиц Беларуси, они внесли в «черный список» министров информации и спорта, а также сотрудников милиции, причастные к насилию над мирными гражданами.
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что Балтийские страны согласованно дополнили список 28 фамилиями с целью «сохранения давления на режим Александра Лукашенко».
Напомним, 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС на неформальной видеоконференции
О санкциях ЕС
Катализатором подготовки нового пакета санкций послужило
Народное антикризисное управление 18 ноября
Напомним, первые санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были
Второй пакет санкций был
Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили
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О присоединении к санкциям Евросоюза еще семи стран
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