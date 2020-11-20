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Санкции ЕС против Беларуси поддержали еще семь стран

21.11.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

О присоединении к санкциям Евросоюза еще семи стран сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его данным, к санкционному режиму присоединились страны-кандидаты в ЕС Северная Македония, Черногория, Албания (входят в зону TC), а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегиям и Украина.

«Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению Совета ЕС. Европейский союз принимает это обязательство к сведению и приветствует его», - говорится в заявлении Борреля.

20 ноября стало известно, что Литва, Латвия и Эстония расширили санкции в отношении должностных лиц Беларуси, они внесли в «черный список» министров информации и спорта, а также сотрудников милиции, причастные к насилию над мирными гражданами.

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил BNS, что Балтийские страны согласованно дополнили список 28 фамилиями с целью «сохранения давления на режим Александра Лукашенко».

Напомним, 19 ноября министры иностранных дел стран ЕС на неформальной видеоконференции договорились о разработке третьего пакета санкций против белорусских чиновников. 

О санкциях ЕС

Катализатором подготовки нового пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.

Народное антикризисное управление 18 ноября предложило ввести санкции против конкретных лиц, замешанных в фальсификациях и насилии, а также экономические санкции в отношении режима Лукашенко.

Напомним, первые санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. Туда попали 40 человек: белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. В этот раз Евросоюз уже ввел ограничения в отношении Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, близких к главе государства.

Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

 
 
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О присоединении к санкциям Евросоюза еще семи стран
 
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