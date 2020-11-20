Алексиевич о создании нового Коордсовета: это глупость, это не так

Распространенное журналом Spiegel . заявление члена президиума КС Светланы Алексиевич о том, что оппозиция Беларуси создала новый Координационный совет, не соответствует действительности.

Член КС, лауреат Нобелевской премии по литературе, уехавшая из Беларуси, Светлана Алексиевич, опровергла информацию о создании нового Координационного совета - журналисты неправильно поняли. Так теперь передает РИА Новости, которое ранее со ссылкой на интервью писательницы изданию Spiegel , писало в телеграм-канале о создании нового совета. Теперь пост удален.

«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были изгнаны из страны или уехали. Создан новый совет, имена его членов держатся в секрете для их защиты. Общение ведется через социальные сети», - так передали слова Алексиевич журналисты издания.

«Это глупость, это не так», - заявила Алексиевич « Радио Свобода ». По ее словам, работа продолжается. В то же время она отметила, что в Координационный совет приходят новые люди, такие как Богрецов (вице-президент EPAM).

Ее слова подтвердил пресс-секретарь КС Антон Родненков. «Никаких изменений в работе Координационного совета в ближайшее время не планируется, как и создания новых структур», - сказал он журналистам в пятницу. И отметил, что журналисты неправильно поняли слова писательницы.

Вернется в Беларусь, когда там не будет Лукашенко

В интервью Алексиевич рассказала о протестах против Александра Лукашенко и о том, какой поддержки Беларусь ждет от Европы.

«У меня такое чувство, что на Западе не понимают, что происходит в Беларуси», - добавила она.

Алексиевич долго не рассказывала о себе, хоть встречалась с членами федерального правительства и Бунденстага. Интервью не давала.

Но когда на прошлой неделе стало известно, что в Минске молодой человек ( Роман Бондаренко . - ред.) был убит силовиками, решила поговорить. С лета в белорусской столице регулярно собираются тысячи демонстрантов, протестуя против Александра Лукашенко.

Еще до фиктивных выборов в августе он арестовал важных оппозиционных политиков, Европейский союз и США говорили о подделках и введенных санкциях.

Светлана Алексиевич глубоко обеспокоена будущим своей страны. Она рассказала, что каждое утро получает письма, которые заставляют ее плакать, фотографии людей, заключенных в тюрьмы.

Писательница сказала, что она намерена оставаться в этой стране до тех пор, пока Александр Лукашенко будет у власти.

«Если так пойдет дальше, Лукашенко нас победит»

Алексиевич отметила, что белорусская оппозиция хочет «мирной передачи власти», однако Лукашенко уверен, что власть в стране принадлежит ему. При этом, по мнению Алексиевич, Беларусь, не является такой «большой, важной страной с сильными демократическими институтами», как США.

По ее мнению, если нынешняя ситуация останется такой, как есть, то Лукашенко не уйдет. «Если так пойдет дальше, Лукашенко нас победит», - считает Алексиевич.

Напомним, 19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси.

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Фото Spiegel.