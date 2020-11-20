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Алексиевич о создании нового Коордсовета: это глупость, это не так
21.11.2020 07:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Распространенное журналом
Член КС, лауреат Нобелевской премии по литературе, уехавшая из Беларуси, Светлана Алексиевич, опровергла информацию о создании нового Координационного совета - журналисты неправильно поняли. Так теперь
«Координационного совета оппозиции больше нет. Его члены либо были, либо находятся в тюрьме, или были
«Это глупость, это не так», - заявила Алексиевич «
Ее слова подтвердил пресс-секретарь КС Антон Родненков. «Никаких изменений в работе Координационного совета в ближайшее время не планируется, как и создания новых структур», - сказал он журналистам в пятницу. И отметил, что журналисты неправильно поняли слова писательницы.
Вернется в Беларусь, когда там не будет Лукашенко
В интервью Алексиевич рассказала о протестах против Александра Лукашенко и о том, какой поддержки Беларусь ждет от Европы.
«У меня такое чувство, что на Западе не понимают, что происходит в Беларуси», - добавила она.
Алексиевич долго не рассказывала о себе, хоть встречалась с членами федерального правительства и Бунденстага. Интервью не давала.
Но когда на прошлой неделе стало известно, что в Минске молодой человек (
Еще до фиктивных выборов в августе он арестовал важных оппозиционных политиков, Европейский союз и США говорили о подделках и введенных санкциях.
Светлана Алексиевич глубоко обеспокоена будущим своей страны. Она рассказала, что каждое утро получает письма, которые заставляют ее плакать, фотографии людей, заключенных в тюрьмы.
Писательница сказала, что она намерена оставаться в этой стране до тех пор, пока Александр Лукашенко будет у власти.
«Если так пойдет дальше, Лукашенко нас победит»
Алексиевич отметила, что белорусская оппозиция хочет «мирной передачи власти», однако Лукашенко уверен, что власть в стране принадлежит ему. При этом, по мнению Алексиевич, Беларусь, не является такой «большой, важной страной с сильными демократическими институтами», как США.
По ее мнению, если нынешняя ситуация останется такой, как есть, то Лукашенко не уйдет. «Если так пойдет дальше, Лукашенко нас победит», - считает Алексиевич.
Напомним, 19 августа сторонники экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской
Фото Spiegel.
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Распространенное журналом Spiegel. заявление члена президиума КС Светланы А
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