Лукашенко: в Беларуси революции нет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил во время посещения ОАО "Гомсельмаш", что в Беларуси пытались совершить мелкобуржуазную революцию, сюжет об этом был показан в эфире телеканала ОНТ.

"Я вас сколько раз говорил: у нас нет революции, потому что революционеров нет. Эти беглые, которые сбежали туда, и мутят через Telegram-каналы, они живут там шикарно. А те, которые здесь ходят, я же вам назвал движущую силу – это люди, которых я создал своими руками и которые сегодня зарабатывают в 5–6 раз больше, чем на "Гомсельмаше" летом. Пытались совершить мелкобуржуазную революцию. Они не революционеры. Почему? Потому что революционеры в свое время, те революции которые я изучал, они же шли на все. Они знали, что могут погибнуть, они в это верили", – заявил сказал он.

Президент заверил, что уберет фашистскую символику из общества (бело-красно-белые флаги – Sputnik) и сделает это красиво, "вбивая в голову людям, что этого делать нельзя".

Польша хотела забрать Гродненскую область

Лукашенко неоднократно заявлял, что Польша имеет виды не территорию Беларуси – Гродненскую область. В пятницу он в очередной раз напомнил про амбиции соседнего государства.

"Сейчас же вы понимаете, что нас просто хотели изувечить. Вы же слышали потом заявления: нам не только нужна Гродненская область, нам нужна вся Беларусь. И еще после этого некоторые наши протестуны ходят с этими знаменами и под команду этих людей, которые там центры в этих Telegram-каналах и прочее, начинают орудовать в нашей стране. Как должен был поступить? Так я же терпел. Я же терпел, сдерживал военных, я даже армию не ввел в Минск. Конечно, это противно, конечно, плохо, когда люди не могут выйти в воскресенье", – отметил президент.

Напомним, в августе Лукашенко был обеспокоен тем, что к западным границам Беларуси перебрасываются войска других государств. Он заявил, что если республика распадется, Гродненская область отойдет Польше .

В канцелярии польского президента тогда в свою очередь сообщили , что страна не имеет притязаний на белорусские территории и планирует нарушать ее территориальную целостность.

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