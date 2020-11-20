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Эстонский министр подала в отставку из-за служебного автомобиля

21.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Министр образования Эстонии Майлис Репс подала в отставку из-за обвинения в использовании служебной машины в личных целях, об этом она сообщила в своем Facebook.

Ранее издание Õhtuleht сообщило, что водитель министра постоянно возит ее детей в школу и обратно, а также на занятия в кружках. Экс-водитель Репс подтвердил, что тоже развозил детей и назвал это рутинным занятием. Министр после выхода материала подверглась жесткой критике со стороны СМИ.

© CC BY 2.0 / Sejm RP / Marszałek Sejmu Marek Kuchciński był gościem red. Jerzego Jachowicza w Radiowej Jedynce
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"Последняя неделя была самым тяжелым периодом моей политической карьеры. Я оказалась под сильным давлением в связи с тем, что не разделяла роли министра и матери. Признаю, что совершила ошибки, и прошу прощения за это", - написала Репс в своем обращении.

Она подчеркнула, что берет на себя политическую ответственность за ошибки при совмещении семейной жизни и карьеры.

После ухода с поста министра Репс будет продолжать работу в качестве депутата от правящей партии. Ранее она уже занимала пост министра образования с 2002 по 2003 годы, а также с 2005 по 2007-й. В третий раз она возглавила ведомство в 2016-м.

 
Теги: Минск
 
 
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Репс подверглась критике со стороны СМИ, в обращении она взяла на себя политическую ответственность за свои ошибки.
 
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