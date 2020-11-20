Эстонский министр подала в отставку из-за служебного автомобиля

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 20 ноя – Sputnik. Министр образования Эстонии Майлис Репс подала в отставку из-за обвинения в использовании служебной машины в личных целях, об этом она сообщила в своем Facebook.

Ранее издание Õhtuleht сообщило, что водитель министра постоянно возит ее детей в школу и обратно, а также на занятия в кружках. Экс-водитель Репс подтвердил, что тоже развозил детей и назвал это рутинным занятием. Министр после выхода материала подверглась жесткой критике со стороны СМИ.

"Последняя неделя была самым тяжелым периодом моей политической карьеры. Я оказалась под сильным давлением в связи с тем, что не разделяла роли министра и матери. Признаю, что совершила ошибки, и прошу прощения за это", - написала Репс в своем обращении.

Она подчеркнула, что берет на себя политическую ответственность за ошибки при совмещении семейной жизни и карьеры.

После ухода с поста министра Репс будет продолжать работу в качестве депутата от правящей партии. Ранее она уже занимала пост министра образования с 2002 по 2003 годы, а также с 2005 по 2007-й. В третий раз она возглавила ведомство в 2016-м.