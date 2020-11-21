Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США ― СМИ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Джозеф Байден, который, по предварительным данным, избранный на пост президента США, определился с кандидатурой на должность государственного секретаря, сообщает американское издание Hill со ссылкой на источник, близкий к политику.

"Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации Обамы подтвердило, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост", — пишет Hill.

Известно, что 58-летний Блинкен уже был заместителем госсекретаря CША с 2015 по 2017 год в период президентства Барака Обамы.

Официально имя кандидата на должность госсекретаря будет объявлено на следующей неделе.

Также потенциальными кандидатами на пост, который в администрации Трампа сейчас занимает Майк Помпео, ведущие американские телеканалы называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, экс-заместителя госсекретаря и посла США в России Уильяма Бернса, а также советника Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.

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