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Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США ― СМИ
21.11.2020 11:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 ноя – Sputnik. Джозеф Байден, который, по предварительным данным, избранный на пост президента США, определился с кандидатурой на должность государственного секретаря, сообщает американское издание
© REUTERS / MIKE SEGAR
"Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации Обамы подтвердило, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост", — пишет Hill.
Известно, что 58-летний Блинкен уже был заместителем госсекретаря CША с 2015 по 2017 год в период президентства Барака Обамы.
Официально имя кандидата на должность госсекретаря будет объявлено на следующей неделе.
Также потенциальными кандидатами на пост, который в администрации Трампа сейчас занимает Майк Помпео, ведущие американские телеканалы называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, экс-заместителя госсекретаря и посла США в России Уильяма Бернса, а также советника Обамы по нацбезопасности Сьюзан Райс.
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Фаворитом на место Майка Помпео американские СМИ считают дипломата с большим стажем и давнего союзника Байдена по демократической партии Тони Блинкена
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