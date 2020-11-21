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Трамп готов представить данные о фальсификациях на выборах в Джорджии

21.11.2020 18:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 21 ноя - Sputnik. Президент США Дональд Трамп после утверждения результатов выборов в штате Джорджия пообещал обнародовать некие данные о фальсификациях там.

© REUTERS / TOM BRENNER
Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США ― СМИ

Ранее власти Джорджии утвердили итоги голосования в штате, согласно которым победу в нем на выборах президента с небольшим перевесом (примерно на 12 тысяч голосов) одержал демократ Джозеф Байден. Губернатор штата Брайан Кемп заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании, но отметил, что должен был заверить итоги в соответствии с законом.

"Выходит информация о крупной фальсификации с голосованием о Джорджии. Ждите!" - написал Трамп в субботу в своем Twitter.

Джорджия - один из штатов, в которых, по утверждениям штаба Трампа, имели место значительные нарушения при голосовании. Юристы Трампа считают, что эти нарушения как раз и позволили Байдену в самом конце подсчета голосов опередить действующего главу государства.

Если штабу действующего президента не удастся оспорить эти результаты, то это будет первый случай с 1992 года, когда кандидат в президенты от демократов опережает республиканца в Джорджии.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы переехать в Белый дом. Его уже поздравили с победой ряд мировых лидеров.

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее власти штат заявили, что по итогам ручного пересчета голосов победу на выборах одержал демократ Джо Байден.
 
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