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Второй тур парламентских выборов в Грузии: правящая партия побеждает

22.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подвела предварительные итоги прошедшего в субботу второго тура парламентских выборов.

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Оппозиция в Грузии опять митингует против итогов парламентских выборов

По данным ЦИК, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" победили во всех 17 одномандатных округах по итогам второго тура парламентских выборов.

Голосование проходило в 17 одномандатных округах. Выборы прошли по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 – по мажоритарной. По итогам первого тура, состоявшегося 21 октября, по пропорциональным спискам правящая партия получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, где ее кандидаты набрали более 50% голосов избирателей.

В парламент также прошли 9 политических партий и блоков. При этом все оппозиционные партии решили не признавать итоги, назвав их сфальсифицированными, и приступили к перманентным акциям протеста в масштабах всей страны. Оппозиционеры отказываются от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также выразили бойкот 2-му туру выборов. Несмотря на протест, кандидатуры от оппозиционных партий все же были внесены в бюллетени, так как законодательство не предусматривает процедуры отказа кандидата от участия во втором туре.

 
Теги: Минск
 
 
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По итогам первого тура выборов, который прошел 21 октября, партия "Грузинская мечта" получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, где ее кандидаты...
 
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