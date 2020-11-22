Второй тур парламентских выборов в Грузии: правящая партия побеждает

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подвела предварительные итоги прошедшего в субботу второго тура парламентских выборов.

По данным ЦИК, кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" победили во всех 17 одномандатных округах по итогам второго тура парламентских выборов.

Голосование проходило в 17 одномандатных округах. Выборы прошли по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 – по мажоритарной. По итогам первого тура, состоявшегося 21 октября, по пропорциональным спискам правящая партия получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, где ее кандидаты набрали более 50% голосов избирателей.

В парламент также прошли 9 политических партий и блоков. При этом все оппозиционные партии решили не признавать итоги, назвав их сфальсифицированными, и приступили к перманентным акциям протеста в масштабах всей страны. Оппозиционеры отказываются от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также выразили бойкот 2-му туру выборов. Несмотря на протест, кандидатуры от оппозиционных партий все же были внесены в бюллетени, так как законодательство не предусматривает процедуры отказа кандидата от участия во втором туре.