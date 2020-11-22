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Путин: при заключении договора по Карабаху РФ выполняла лишь роль посредника
22.11.2020 14:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Россия выполняла исключительно роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху, заявил президент РФ Владимир Путин.
© Sputnik / Арам Нерсесян
Согласно этому договору РФ брала на себя обязательство осуществить мирное разведение сторон. Выступая в эфире телеканала "Россия 1", президент РФ также обратил внимание на тот факт, что авторство самого соглашения принадлежит трем странам – России, Армении и Азербайджану.
"Что касается самого текста, то мы делали это втроем – я, естественно, президент (Азербайджана Ильхам - Sputnik) Алиев и премьер (Армении Никол - Sputnik) Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами", – уточнил Владимир Путин.
Напомни, совместное заявление о полном
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Президент РФ подчеркнул, что авторство самого соглашения принадлежит трем странам – России, Армении и Азербайджану.
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