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Путин: при заключении договора по Карабаху РФ выполняла лишь роль посредника

22.11.2020 14:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Россия выполняла исключительно роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху, заявил президент РФ Владимир Путин.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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Согласно этому договору РФ брала на себя обязательство осуществить мирное разведение сторон. Выступая в эфире телеканала "Россия 1", президент РФ также обратил внимание на тот факт, что авторство самого соглашения принадлежит трем странам – России, Армении и Азербайджану.

"Что касается самого текста, то мы делали это втроем – я, естественно, президент (Азербайджана Ильхам - Sputnik) Алиев и премьер (Армении Никол - Sputnik) Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами", – уточнил Владимир Путин.

Напомни, совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было подписано 10 ноября, подписи по ним поставили лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно документу, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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Теги: Минск
 
 
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Президент РФ подчеркнул, что авторство самого соглашения принадлежит трем странам – России, Армении и Азербайджану.
 
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