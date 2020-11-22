Путин: при заключении договора по Карабаху РФ выполняла лишь роль посредника

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя - Sputnik. Россия выполняла исключительно роль посредника при заключении соглашения по Нагорному Карабаху, заявил президент РФ Владимир Путин.

Согласно этому договору РФ брала на себя обязательство осуществить мирное разведение сторон. Выступая в эфире телеканала "Россия 1", президент РФ также обратил внимание на тот факт, что авторство самого соглашения принадлежит трем странам – России, Армении и Азербайджану.

"Что касается самого текста, то мы делали это втроем – я, естественно, президент (Азербайджана Ильхам - Sputnik) Алиев и премьер (Армении Никол - Sputnik) Пашинян. По-другому было невозможно, потому что, по сути, это была договоренность между двумя сторонами", – уточнил Владимир Путин.

Напомни, совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было подписано 10 ноября, подписи по ним поставили лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно документу, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Смотрите также: