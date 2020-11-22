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Путин объяснил, почему не поздравил Байдена

22.11.2020 15:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Владимир Путин объяснил, почему еще не поздравил с победой на выборах президента США Джо Байдена, назвав это "чисто формальной стороной дела".

© REUTERS / CARLOS BARRIA
Трамп готов представить данные о фальсификациях на выборах в Джорджии

"Здесь нет никакой задней мысли и ничего, что было бы необычным или могло лечь в основу дальнейшего разрушения наших отношений. Это чистая формальная сторона дела", – сказал президент РФ в эфире "Россия 1".

Про ход выборов и их результат

Владимир Путин отметил, что сейчас Россия ждет окончания внутриполитического противостояния. Пока отсутствие поздравлений, по его мнению, не может повлиять на отношения России и США, потому что "испорченные отношения уже не испортишь". Он также напомнил, что в прошлые выборы многие страны также поспешили поздравить Хилари Клинтон с победой на выборах, но в итоге победил Дональд Трамп.

Владимир Путин подчеркнул, что легитимность выборов президента США должны оценивать в первую очередь граждане этой страны. При этом он заявил, что Россия готова к работе с любым президентом США, избранным американским народом, добавив, что относится с уважением как к действующему президенту Дональду Трампу, так и к кандидату на эту должность Джо Байдену.

© REUTERS / TOM BRENNER
Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря США ― СМИ

Про избирательную систему США

Говоря о выборах в США, Владимир Путин также затронул и устройство избирательной системы, подчеркнув, что весь мир, и сами американцы видят, что здесь есть проблемы.

"Но только американский народ должен решать, нужно ли в ней что-то менять", – добавил он.

При этом и самим США не стоит указывать на несовершенства политических систем в других странах.

"Мы всегда выступаем против вмешательства в наши внутренние дела. Собственно говоря, как делают те же американцы",– сказал Путин.

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Теги: Минск
 
 
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Владимир Путин отметил, что сейчас Россия ждет окончания внутриполитического противостояния в США.
 
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