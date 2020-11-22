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Макей рассказал, как Беларусь ответит на санкции ЕС

23.11.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 ноя – Sputnik. Беларусь расширит ответные санкции в отношении Европейского союза и дополнит персональные санкционные списки, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей в эфире телеканала "Беларусь 1".

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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По словам министра, республика всегда рассматривала все государства, особенно соседей, как партнеров, и заинтересована в развитии торгово-экономических, политических, гуманитарных отношений со всеми государствам. Однако в сложившейся политической ситуации Беларусь была вынуждена предпринять "конкретные адекватные шаги".

"Если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то, конечно же, мы будем вынуждены адекватно отвечать", – сказал Макей.

Говоря об ответных мерах, министр подчеркнул, что Беларусь собирается расширить санкционные персональные списки, в которые попадет руководство ЕС. Также белорусская сторона была вынуждена пойти на приостановку деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС", которая обсуждала все вопросы взаимодействия с Европейским союзом, но в последнее время, по словам Макея, не работала.

Не видит смысла Беларусь продолжать и диалог по правам человека: страны ЕС пытаются критиковать республику "абсолютно искусственно и политизировано". Он приостановлен, пока ЕС не примет решение разморозить программу сотрудничества Европейского инвестиционного банка с Беларусью.

Кроме того, Беларусь не видит смысла работать в рамках инициативы "Восточное партнерство" и собирается понизить уровень своего участия в ней, однако пока не выходит из программы, но будет следить за развитием ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Но в целом еще раз хотел бы подчеркнуть – все эти меры являются лишь ответом на те вызывающие, деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси. Мы никогда не были инициаторами подобного рода вещей. Мы считаем, что санкционное противостояние ни к чему хорошему не приведет ", – еще раз подчеркнул Макей.

Министр также отметил, что последние 4–5 лет нормального сотрудничества Беларуси и Евросоюза принесли пользы гораздо больше, нежели предыдущие 15 лет, когда действовали санкции.

Санкциями – по экономике

По словам Макея, в ЕС обсуждалась и возможность введения против Беларуси и экономических санкций: здесь у республики есть, чем ответить – страна имеет достаточный набор средств.

"Это и целесообразность и перспективы нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной иммиграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее тому подобное", – сказал министр.

Кроме того, Беларусь совместно с Евросоюзом работает и над документом в таможенный сфере, "где имеется тоже ряд чувствительных вопросов". Под угрозой остановки могут оказаться и ряд гуманитарных и образовательных программ, которые реализуются в Беларуси зарубежными государственными и неправительственными организациями. Но министр подчеркнул, что прибегать к этому белорусской стороне не хотелось бы.

Основной курс – Россия

Макей заявил, что по-прежнему основной курс белорусской внешней политики будет сосредоточен на России, однако республика не откажется от многовекторности.

"Россия является для нас главным стратегическом союзником и главным партнером, и хотим мы этого или нет, основной вектор, тяжесть нашего сотрудничества будет находиться в этом направлении", – сказал он.

По словам министра, при этом терять другие направления Беларусь не собирается, поскольку половина белорусского экспорта идет в ЕС и дальнее зарубежье.

"Я тоже за перемены"

Высказался министр иностранных дел и о политической ситуации в Беларуси, подчеркнув, что тоже выступает за перемены, но не тем путем, который сейчас навязывают республике.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Я не говорю, что у нас все идеально, все красиво. Я тоже за перемены, но не за перемены путем революции, путем уличного давления, шантажа, угроз и так далее и тому подобное. Мое глубокое убеждение: революция – это всегда смерть, кровь и слезы. И мы это видим сейчас – к чему призывают эти революционеры: "давай убивать этих, давай заклеймим позором этих карателей и так далее". Хорошо, заклеймили позором. А вы про государство, которое должно выстоять в этой турбулентной ситуации, думаете? Вы про народ думаете, или считаете, что революция несет лишь благо?", – сказал он..

По его мнению, революция принесет в белорусское общество лишь хаос и анархию, которые погубят государство. И тогда придется начинать с нуля. Поэтому призывы к санкциям не принесут никакого блага, это не просто глупость, но и большая опасность для государственности.

В первый санкционный список, опубликованный Евросоюзом 2 октября, попали имена 40 человек, которые, по мнению ЕС, причастны к несправедливым мерам белорусских властей по отношению к населению после прошедших президентских выборов. Второй санкционный пакет ЕС ввел 6 ноября, дополнив список еще 15 фамилиями, среди которых был Александр Лукашенко и его сын Виктор. Попавшим в "черный лист" запрещен въезд на территорию ЕС, также заморожены их активы на территории Евросоюза, если таковые имеются.

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Теги: Минск
 
 
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По многим направлениям Беларусь больше не видит смысла продолжать диалог со странами Европейского союза.
 
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