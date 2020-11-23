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Макей рассказал, как Беларусь ответит на санкции ЕС
23.11.2020 10:23 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В ответ на санкции, введенные Евросоюзом, Беларусь расширит черный список европейских чиновников.
Об этом
По словам министра, Беларусь готова развивать конструктивное сотрудничество со странами-соседями, но вынуждена отказаться от этого. «Но если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно же, будем вынуждены адекватно отвечать», - сказал он.
И добавил, что Беларусь расширит и свои «санкционные персональные списки, , в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств».
По мнению Макея, альтернативы тесному сотрудничеству между Беларусью и ЕС нет.
«Мы считаем, что санкционное противостояние ни к чему хорошему не приведет, и альтернативы тесному взаимодействию, тесному сотрудничеству между Беларусью и Европейским союзом нет. Рано или поздно это в любом случае придется понять, воспринять», - заявил глава МИД.
По словам министра, «4-5 лет нормального сотрудничества принесли больше для всех – и для европейских партнеров, и для белорусского государства и гражданского общества (о чем так заботятся наши партнеры) – чем предыдущие 15 лет, когда мы находились под санкциями».
Ранее сообщалось, что Беларусь планирует приостановить работу координационной группы «Беларусь-ЕС», расширить санкционные списки (включить представителей руководства ЕС), с также приостановить диалог с ЕС по правам человека. Кроме того, по словам Макея, страна «не видит особого смысла работать полноценно в рамках инициативы «Восточное партнерство».
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В ответ на санкции, введенные Евросоюзом, Беларусь расширит черный список европейских чиновников. Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в эфире...
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