Макей рассказал, как Беларусь ответит на санкции ЕС

В ответ на санкции, введенные Евросоюзом, Беларусь расширит черный список европейских чиновников.

Об этом заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала «Беларусь 1» 22 ноября.

По словам министра, Беларусь готова развивать конструктивное сотрудничество со странами-соседями, но вынуждена отказаться от этого. «Но если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно же, будем вынуждены адекватно отвечать», - сказал он.

И добавил, что Беларусь расширит и свои «санкционные персональные списки, , в которые будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств».

По мнению Макея, альтернативы тесному сотрудничеству между Беларусью и ЕС нет.

«Мы считаем, что санкционное противостояние ни к чему хорошему не приведет, и альтернативы тесному взаимодействию, тесному сотрудничеству между Беларусью и Европейским союзом нет. Рано или поздно это в любом случае придется понять, воспринять», - заявил глава МИД.

По словам министра, «4-5 лет нормального сотрудничества принесли больше для всех – и для европейских партнеров, и для белорусского государства и гражданского общества (о чем так заботятся наши партнеры) – чем предыдущие 15 лет, когда мы находились под санкциями».

Ранее сообщалось, что Беларусь планирует приостановить работу координационной группы «Беларусь-ЕС», расширить санкционные списки (включить представителей руководства ЕС), с также приостановить диалог с ЕС по правам человека. Кроме того, по словам Макея, страна «не видит особого смысла работать полноценно в рамках инициативы «Восточное партнерство».

О санкциях Евросоюза

Новые санкции в отношении Беларуси от 27 стран ЕС были введены 2 октября. Туда попали 40 человек: белорусские чиновники, имеющие отношение к фальсификации выборов и насилию в отношении граждан страны. Тогда в санкционный список не включили Александра Лукашенко, «поскольку это подорвало бы требование Брюсселя начать диалог с оппозицией при посредничестве ОБСЕ и освободить политзаключенных».

Второй пакет санкций был принят 6 ноября. В этот раз Евросоюз уже ввел ограничения в отношении Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, близких к главе государства.

Кроме того, сотрудничество с госсектором Беларуси прекратили Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

Катализатором подготовки третьего пакета санкций послужило убийство одного из протестующих - Романа Бондаренко, который был до смерти забит силовиками.