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Когда Путин поздравит Байдена, рассказали в Кремле

23.11.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Ранее сам Путин заявил, что хочет дождаться "завершения всех юридических вопросов" после выборов в США.

Перед поздравлением необходимо также дождаться итогов судебных исков, считает Дмитрий Песков.

"Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но пока, очевидно, что пока этого не произошло", - сказал он.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Перед тем, как президент России поздравит Джо Байдена, надо дождаться соблюдения всех формальностей, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
 
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