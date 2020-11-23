Когда Путин поздравит Байдена, рассказали в Кремле

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя – Sputnik. Ранее сам Путин заявил, что хочет дождаться "завершения всех юридических вопросов" после выборов в США.

Перед поздравлением необходимо также дождаться итогов судебных исков, считает Дмитрий Песков.

"Во-первых, должен быть объявлен уже избранный президент. И, собственно, сам действующий президент должен признать итоги выборов, и должны завершиться все судебные иски. Только после этого уже будут официально подведены итоги. Но пока, очевидно, что пока этого не произошло", - сказал он.

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