Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении злоумышленников, которые развязали в стране так называемую "рельсовую войну" , сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

"В последнее время возросло количество противоправных деяний, нарушающих стабильную работу железнодорожного транспорта", – заявил журналистам в понедельник старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Генпрокуратуры Артем Маймусов.

По его словам, органы прокуратуры и Следственного комитета по данным фактам возбудили уголовные дела.

"По ним установлен ряд лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений. Им грозит строгое наказание – вплоть до 15 лет лишения свободы", – отметил прокурор.

Маймусов уточнил, что в рамках расследования уголовных дел и проверок установлено, что правонарушители приводили в непригодное для эксплуатации состояние железнодорожные пути сообщения: замыкали рельсовые цепи, повреждали светофоры и иное оборудование, размещали предметы на пути следования поезда.

"Это создавало опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий и крушений", – отметили в Генпрокуратуре.

По словам Маймусова, подобные действия преследовали цель дестабилизировать общественный порядок в государстве.

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