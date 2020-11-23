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До 15 лет: Генпрокуратура предупредила о наказании за "рельсовую войну"

23.11.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела в отношении злоумышленников, которые развязали в стране так называемую "рельсовую войну", сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

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"В последнее время возросло количество противоправных деяний, нарушающих стабильную работу железнодорожного транспорта", – заявил журналистам в понедельник старший прокурор управления по надзору за исполнением законодательства на транспорте и в таможенных органах Генпрокуратуры Артем Маймусов. 

По его словам, органы прокуратуры и Следственного комитета по данным фактам возбудили уголовные дела.

"По ним установлен ряд лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений. Им грозит строгое наказание – вплоть до 15 лет лишения свободы", – отметил прокурор.

Маймусов уточнил, что в рамках расследования уголовных дел и проверок установлено, что правонарушители приводили в непригодное для эксплуатации состояние железнодорожные пути сообщения: замыкали рельсовые цепи, повреждали светофоры и иное оборудование, размещали предметы на пути следования поезда.

"Это создавало опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, аварий и крушений", – отметили в Генпрокуратуре.

По словам Маймусова, подобные действия преследовали цель дестабилизировать общественный порядок в государстве.

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Теги: Минск
 
 
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Прокуроры отметили, что злоумышленники преследовали цель дестабилизировать общественный порядок в государстве.
 
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