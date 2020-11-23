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Минск рассчитывает, что США проявят "политическую мудрость"
23.11.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Беларусь с глубоким сожалением восприняла решение американской стороны о выходе из Договора по открытому небу, говорится в сообщении министерства иностранных дел.
Действующий президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении
Госсекретарь США Майкл Помпео в свою очередь пояснил, что решение
При этом официальная Москва отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет о приверженности букве и духу договора, а также выражает заинтересованность в его сохранении.
Открытое небо над Минском
В белорусском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что данный договор был разработан по инициативе Соединенных Штатов после окончания холодной войны. Соглашение является "одним из наиболее значимых и эффективно действующих юридически обязывающих военно-политических механизмов на пространстве от Ванкувера до Владивостока".
Договор по открытому небу "обеспечивает беспрецедентный уровень транспарентности и предсказуемости между государствами-участниками в военной сфере".
В МИД отметили, что выход Вашингтона из соглашения "приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности". При этом будет нанесен серьезный ущерб архитектуре евроатлантической безопасности и контролю над вооружениями.
"Рассчитываем, что американское руководство проявит политическую мудрость, и это решение будет пересмотрено в ближайшее время. Убеждены, что возвращение США в сообщество "открытого неба" не только укрепит безопасность всех государств-участников ДОН, но и положительно скажется на восстановлении атмосферы доверия на евроатлантическом пространстве", - подчеркнули в белорусском ведомстве.
Негативные последствия
"С выходом США сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность", - констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
По его словам, российская сторона выражает свое сожаление в связи с этим, потому что в Москве считают договор "очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями".
Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что Россия "с самого начала, еще когда США заявили о намерении выйти из этого документа" говорила, "что такой шаг будет иметь негативные последствия".
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Вашингтон вносил большой вклад в успешное исполнение Договора по открытому небу и выход из данного международного соглашения скажется на всей архитектуре...
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