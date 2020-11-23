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Минск рассчитывает, что США проявят "политическую мудрость"

23.11.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 ноя - Sputnik. Беларусь с глубоким сожалением восприняла решение американской стороны о выходе из Договора по открытому небу, говорится в сообщении министерства иностранных дел.

Действующий президент США Дональд Трамп объявил 21 мая о намерении выйти из Договора по открытому небу. Соглашение предусматривало возможность совершения полетов авиации над территорией стран, чтобы наблюдать за военной деятельностью.

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МИД РФ: истерить из-за выхода США из Договора по открытому небу не будем

Госсекретарь США Майкл Помпео в свою очередь пояснил, что решение вступает в силу через шесть месяцев, 22 ноября. В Белом доме свое решение мотивировали нарушениями соглашения со стороны России, которые якобы имели место.

При этом официальная Москва отвергает все обвинения в свой адрес и заявляет о приверженности букве и духу договора, а также выражает заинтересованность в его сохранении.

Открытое небо над Минском

В белорусском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что данный договор был разработан по инициативе Соединенных Штатов после окончания холодной войны. Соглашение является "одним из наиболее значимых и эффективно действующих юридически обязывающих военно-политических механизмов на пространстве от Ванкувера до Владивостока".

Договор по открытому небу "обеспечивает беспрецедентный уровень транспарентности и предсказуемости между государствами-участниками в военной сфере".

В МИД отметили, что выход Вашингтона из соглашения "приведет к дальнейшему росту недоверия и военно-политической напряженности". При этом будет нанесен серьезный ущерб архитектуре евроатлантической безопасности и контролю над вооружениями.

"Рассчитываем, что американское руководство проявит политическую мудрость, и это решение будет пересмотрено в ближайшее время. Убеждены, что возвращение США в сообщество "открытого неба" не только укрепит безопасность всех государств-участников ДОН, но и положительно скажется на восстановлении атмосферы доверия на евроатлантическом пространстве", - подчеркнули в белорусском ведомстве.

Негативные последствия

"С выходом США сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность", - констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© AFP 2020 / FABRICE COFFRINI
США: Договор по открытому небу устарел

По его словам, российская сторона выражает свое сожаление в связи с этим, потому что в Москве считают договор "очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями".

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что Россия "с самого начала, еще когда США заявили о намерении выйти из этого документа" говорила, "что такой шаг будет иметь негативные последствия".

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Теги: Минск
 
 
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Вашингтон вносил большой вклад в успешное исполнение Договора по открытому небу и выход из данного международного соглашения скажется на всей архитектуре...
 
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