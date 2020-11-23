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Тихановская пообщалась с представителями Кремля

23.11.2020 16:35 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Необходимо активизировать участие и Запада, и России в решении политического кризиса в Беларуси. Первые шаги уже сделаны – экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская пообщалась с представителем Кремля в ООН.

Об этом сообщил бывший генеральный секретарь НОК Беларуси, экс-чиновник Администрации президента и экс-дипломат Анатолий Котов в телеграм-канале НАУ.

По его словам, в общении «изменилась тональность». «Был разговор Тихановской и представителя Кремля в ООН. Это добрый жест, потому что раньше таких диалогов не было. А что касается других договоренностей о диалоге - это «хлопотное дельце», - сказал дипломат.

В созданном Павлом Латушко НАУ считают, что необходимо в скором времени активизировать участие и Запада, и России в решении политического кризиса в Беларуси. И первые шаги уже сделаны.

По его словам, со стороны РФ изменилась тональность: начались разговоры о том, что нельзя применять силу к мирным протестующим. Никто не ожидал такой жестокости, которая вызывает стойкие ассоциации с фашизмом. Поддерживать такой режим - значит быть его соучастником», - выказал свое мнение Котов.

Экс-замминистра иностранных дел и бывший посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко заявил, что «из-за сфальсифицированных выборов страна оказалась в глубоком политическом кризисе, который обостряется с каждым днем». По его мнению, надо скорее привлекать ЕС и РФ к разрешению кризиса в Беларуси.

«Мы отдаем себе отчет, что такая миссия будет намного эффективнее, если в ней будут как высокие представители ЕС, так и высокие представители РФ, - заявил экс-дипломат. - Чем быстрее мы найдем из него выход, тем легче будет народу и партнерам».

«На обоснованные мирные протесты власть ответила системными нарушениями прав человека, насилием и пытками - это беспрецедентная ситуация, которая требует таких же беспрецедентных решений. Мы понимаем, что международное сообщество может оказать давление на власть и помочь организовать диалог, расследовать преступления и провести новые выборы», - уточнил Астапенко.

Как именно и в каких обстоятельствах проходило общение Светланы Тихановской с представителями Кремля, экс-дипломаты не рассказали.

Напомним, в конце лета пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отверг информацию о переговорах с белорусской оппозицией. А октябре он сказал, что никаких контактов с ней не планируется.

Песков тогда пояснил, что Тихановская не находится на территории республики, «вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Беларуси».

 
 
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Необходимо активизировать участие и Запада, и России в решении политического кризиса в Беларуси. Первые шаги уже сделаны – экс-кандидат в президенты страны...
 
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