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Хренин об угрозах с Запада: ситуация, «с одной стороны, сложная»

24.11.2020 10:23 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Обстановка на западных рубежах не несет угроз Беларуси, но все же вызывает обеспокоенность.

«С одной стороны ситуация [на западных границах] сложная, с другой стороны, на сегодняшний момент мы видим, что она не несет угроз нашему государству», - говорит Хренин.

Об этом заявил глава Минобороны Виктор Хренин в эфире телеканала «Беларусь 1» в понедельник. 

Он отметил, что вдоль белорусской границы совершали полеты стратегические бомбардировщики В-52 с континентальной части США с минимальным удалением от нашей госграницы до 30 км. Хренин упомянул маневры в странах NATO,

По словам министра, возросло количество и интенсивность «мероприятий оперативно-боевой подготовки», которые проходят на территории сопредельных с Беларусью государств», в том числе и «полетов боевой, разведывательной авиации».

Беларусь проводит мероприятия по мобилизационной готовности, боевой и оперативной подготовке. Это комплекс мероприятий по сдерживанию возможных внешних угроз и демонстрация того, что страна готова их отразить. Это делается в том числе в рамках плановых учений, различных тренировок с органами госуправления и войсками, с союзниками.

Виктор Хренин заявил, что белорусско-российские военные учения «Запад-2021» будут «более масштабные», чем «Славянское братство» этого года. Они пройдут в Беларуси на пяти полигонах.

 
 
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Обстановка на западных рубежах не несет угроз Беларуси, но все же вызывает обеспокоенность.
 
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