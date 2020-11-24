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Только белорусы вправе решать, как будет развиваться государство - Лукашенко
24.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Церемония вручения президенту Беларуси Александру Лукашенко верительных грамот состоялась сегодня во Дворце Независимости, сообщает
Белорусский лидер встретился с послами Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.
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Послы шести стран и Мальтийского ордена вручили президенту верительные грамоты во Дворце Независимости.
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