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Только белорусы вправе решать, как будет развиваться государство - Лукашенко

24.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Церемония вручения президенту Беларуси Александру Лукашенко верительных грамот состоялась сегодня во Дворце Независимости, сообщает БелТА.

Белорусский лидер встретился с послами Бангладеш, Израиля, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана и Мальтийского ордена.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Послы шести стран и Мальтийского ордена вручили президенту верительные грамоты во Дворце Независимости.
 
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