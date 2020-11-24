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Для Лукашенко «важно, чтобы было услышано мнение каждого»
24.11.2020 12:05 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Беларусь за интересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами.
О этом
«При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия», - сказал Лукашенко.
В числе других тезисов:
«Нам важно, чтобы было услышано мнение каждого. Все конструктивные предложения будут включены в повестку Всебелорусского народного собрания», - заявил Лукашенко.
По его словам, сейчас по всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития. Этот вопрос обсуждают «рядовые граждане, трудовые коллективы, эксперты, парламентарии, представители общественных организаций и госструктур»
Ситуация в Беларуси сегодня
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых ЦИК провозгласил «полную победу» Александра Лукашенко. Многие СМИ обнародовали доказательства фактов фальсификаций. Очень большой процент граждан не соглашается с результатами и выходит на мирные акции протеста уже более 100 дней.
Сразу после закрытия избирательных участков в стране начались протесты, которые жестко подавляются силовиками. Хватают женщин, пожилых людей, пенсионеров. Отвозят на Окрестина, бьют, заставляют стоять на холоде с руками, поднятыми на стене.
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Беларусь за интересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами.
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