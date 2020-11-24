Для Лукашенко «важно, чтобы было услышано мнение каждого»

Беларусь за интересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами.

О этом заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, передает провластное агентство БЕЛТА 24 ноября.

«При этом мы, безусловно, исключаем любое политическое и экономическое давление. В диалоге с партнерами Беларусь придерживается принципов открытости, порядочности и равноправия», - сказал Лукашенко.

В числе других тезисов:

Белорусы, «как это всегда бывало в прошлом, доказали свою способность отстоять суверенитет страны, традиционные ценности и территориальную целостность»

Белорусы вправе решать, как будет развиваться в будущем их государство.

При этом Лукашенко дал понять, что «текущий момент можно оценивать по-разному».

«Нам важно, чтобы было услышано мнение каждого. Все конструктивные предложения будут включены в повестку Всебелорусского народного собрания», - заявил Лукашенко.

По его словам, сейчас по всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития. Этот вопрос обсуждают «рядовые граждане, трудовые коллективы, эксперты, парламентарии, представители общественных организаций и госструктур»

Ситуация в Беларуси сегодня

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, на которых ЦИК провозгласил «полную победу» Александра Лукашенко. Многие СМИ обнародовали доказательства фактов фальсификаций. Очень большой процент граждан не соглашается с результатами и выходит на мирные акции протеста уже более 100 дней.

Сразу после закрытия избирательных участков в стране начались протесты, которые жестко подавляются силовиками. Хватают женщин, пожилых людей, пенсионеров. Отвозят на Окрестина, бьют, заставляют стоять на холоде с руками, поднятыми на стене.

Замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич в видеообращении 12 октября заявил , что против протестующих будут использовать боевое оружие.

Только по сведениям ООН, за первые два дня протестов в Беларуси было зафиксировано не меньше 450 случаев пыток над протестующими. Недавно свое расследование касательно жестких подавлений акций протестов в Беларуси опубликовало издание « Медиазона ». Там собрали данные о насилии в отношении задержанных в Минске и изоляторе в Жодино, причем данные собирались не без помощи сотрудников силовых ведомств, которые анонимно помогали журналистам.

Как сообщает глава Национального антикризисного управления Павел Латушко, в распоряжении НАУ есть внутренние отчеты МВД. По данным министерства, с 9 августа и до 3 ноября в Беларуси задержали больше 25 800 человек за «нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении». За это же время сотрудники составили больше 24 тысяч административных протоколов.

15 ноября в Беларуси прошел «Марш смелых», тысячи мирных граждан, несмотря на пандемию и риск для жизни, вышли на улицы в память о погибшем 11 ноября Романе Бондаренко. Количество задержанных превысило 1150 человек.

17 августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал недопустимой жестокость на митингах в Беларуси.