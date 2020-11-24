Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя- Sputnik. В Европейском союзе поприветствовали решение Северной Македонии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии приобщиться к санкциям против белорусских властей, сообщается в обнародованном заявлении ЕС.

"Евросоюз принимает это решение к сведению и приветствует его", - говорится в документе.

Ранее о присоединении к санкциям заявил ряд стран. Канадский МИД сообщил , что поддерживает ЕС и аннонсировал "возрастающее давление в виде адресных санкций".

В США одобрили закон , по которому у президента страны появится больше санкционных полномочий в отношении представителей Беларуси, причастных к подавлению протестных акций.

Страны Балтии в минувшую пятницу расширили свой "черный список", добавив в него еще 28 человек.

Второй санкционный лист ЕС по Беларуси был введен 6 ноября. В него вошли 55 белорусских чиновников, в том числе глава государства. В связи со смертью Романа Бондаренко, 19 ноября Евросоюз заявил о расширении "черного списка" в ближайшее время.

Официальный Минск ввел ответные санкции против Евросоюза и Канады. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве".

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