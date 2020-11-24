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Шесть стран присоединились к санкциям ЕС по Беларуси
24.11.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя- Sputnik. В Европейском союзе поприветствовали решение Северной Македонии, Черногории, Албании, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии приобщиться к санкциям против белорусских властей, сообщается в обнародованном заявлении ЕС.
"Евросоюз принимает это решение к сведению и приветствует его", - говорится в документе.
© Photo : МИД Беларуси
Ранее о присоединении к санкциям заявил ряд стран. Канадский МИД
В США одобрили
Страны Балтии в минувшую пятницу
Второй санкционный лист ЕС по Беларуси был
Официальный Минск ввел
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В начале ноября Евросоюз ввел второй пакет санкций по Беларуси, еще один "черный список" находится в разработке.
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