Лукашенко рассказал, кто может отстранить президента от власти

Страны Запада пытаются воздействовать на белорусскую власть «с целью свержения существующего строя». К этому процессу даже пытаются подключить Россию.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время вручения верительных грамот послами шести стран: Израиля, Бангладеш, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана, а также Мальтийского ордена.

Лукашенко подчеркнул, что смена власти в Беларуси может произойти только в одном случае – если этого захотят граждане страны.

«В этой связи хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь - он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции», - передает ТГ-канал «Пул первого» слова Лукашенко.

Он высказался по поводу стремления Запада воздействовать на белорусские власти.

«Я хотел бы подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень переживают по поводу дальнейшего развития Беларуси. Они переживают и строят разные схемы воздействия на власти Беларуси и меня лично с целью свержения существующего строя. Они уже дошли до того, что готовы подключить к данному процессу Россию, но не знают, каким образом это сделать», - заявил Лукашенко.

Напомним, во вторник Лукашенко во время вручения верительных грамот завил , что сейчас по всей стране идет диалог о будущем Беларуси и путях ее развития. Этот вопрос обсуждают «рядовые граждане, трудовые коллективы, эксперты, парламентарии, представители общественных организаций и госструктур». «Нам важно, чтобы было услышано мнение каждого. Все конструктивные предложения будут включены в повестку Всебелорусского народного собрания», - заявил Лукашенко.

Напомним, уже почти 4 месяца белорусы выходят на акции, протестуя против действующей власти в стране. Они постоянно выдвигают свои требования: отставки Александра Лукашенко и всего ЦИК, проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, прекращения насилия и привлечения к ответственности всех, кто к этому причастен.

В Беларуси действуют неизвестные в масках, они не представляются, задерживают невиновных. На многочисленных судах выступают свидетели с измененными фамилиями, голосами и закрытыми лицами. Людей сажают в тюрьмы, есть свидетельства издевательств и пыток над мирными гражданами.