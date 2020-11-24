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Лукашенко рассказал, кто может отстранить президента от власти
24.11.2020 14:57 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Страны Запада пытаются воздействовать на белорусскую власть «с целью свержения существующего строя». К этому процессу даже пытаются подключить Россию.
Об этом заявил Александр Лукашенко во время вручения верительных грамот послами шести стран: Израиля, Бангладеш, Камбоджи, Китая, Намибии, Пакистана, а также Мальтийского ордена.
Лукашенко подчеркнул, что смена власти в Беларуси может произойти только в одном случае – если этого захотят граждане страны.
«В этой связи хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь - он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции», - передает ТГ-канал «Пул первого» слова Лукашенко.
Он высказался по поводу стремления Запада воздействовать на белорусские власти.
«Я хотел бы подчеркнуть одно обстоятельство. В последнее время западные государства очень переживают по поводу дальнейшего развития Беларуси. Они переживают и строят разные схемы воздействия на власти Беларуси и меня лично с целью свержения существующего строя. Они уже дошли до того, что готовы подключить к данному процессу Россию, но не знают, каким образом это сделать», - заявил Лукашенко.
Напомним, во вторник Лукашенко во время вручения верительных грамот
Напомним, уже почти 4 месяца белорусы выходят на акции, протестуя против действующей власти в стране. Они постоянно выдвигают свои требования: отставки Александра Лукашенко и всего ЦИК, проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, прекращения насилия и привлечения к ответственности всех, кто к этому причастен.
В Беларуси действуют неизвестные в масках, они не представляются, задерживают невиновных. На многочисленных судах выступают свидетели с измененными фамилиями, голосами и закрытыми лицами. Людей сажают в тюрьмы, есть свидетельства издевательств и пыток над мирными гражданами.
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Страны Запада пытаются воздействовать на белорусскую власть «с целью свержения существующего строя». К этому процессу даже пытаются подключить Россию.
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