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Путин рассказал, каким может быть взаимодействие России и Литвы
24.11.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Взаимный настрой на сотрудничество на принципах добрососедства хотела бы видеть Россия со стороны Литвы, заявил президент РФ.
"Могло бы быть более активным и разноплановым наше взаимодействие с Литвой, тем более что мы, как известно, соседи, близкие соседи", – отметил он.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам Путина, Москва готова сотрудничать "на принципах добрососедства и уважения друг друга". Такой же подход в Кремле ждут и со стороны литовских коллег.
Также Россия настроена укреплять связи с Исландией, отметил Путин. Причем как на двусторонней основе, так и по линии многосторонних структур. В частности, президент РФ рассказал о проектах в сферах рыболовства, рыбопереработки, судостроения, инновационных технологий, геотермальной энергетики, сельского хозяйства.
Отношения России и Финляндии Путин назвал " подлинно добрососедскими". Касается это в том числе и диалога по вопросам стабильности и безопасности в регионе Балтийского моря. Также российский лидер поблагодарил Люксембург за инициативу по установке монумента в память о гражданах СССР, вывезенных нацистами в Великое герцогство на принудительные работы в годы Великой Отечественной войны.
"Мы обратили на это внимание, общественность России высоко это оценивает", – подчеркнул российский президент.
Также на церемонии вручения верительных грамот Путин отметил, что Россия желает скорейшего урегулирования непростой ситуации в Центральноафриканской Республике, а также поддерживает деятельность миссии ООН по ее стабилизации.
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Российский лидер во вторник принял верительные грамоты от иностранных послов, среди которых был и представитель Литвы.
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