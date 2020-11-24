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Трамп подаст в суд иск о фальсификации выборов в США

24.11.2020 17:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп анонсировал крупный иск по факту фальсификаций на выборах, о чем сообщил в своем Twitter.  

"Наш большой иск, который раскрывает в мельчайших деталях все фальсификации на выборах и более того, скоро будет подан. Подтасованные выборы!", - прокомментировал Трамп опрос граждан США.

© REUTERS / CARLOS BARRIA
Трамп готов представить данные о фальсификациях на выборах в Джорджии

Статистические данные, собранные организациями Politico и Seven Letter Insight, показали, что 79% поддерживающих Трампа американцев считают выборы фальсифицированными. В опросе приняли участие 1500 респондентов по всей стране, погрешность данных - 2,5%.

"Они на 100% правы, но мы бьемся изо всех сил", - заявил действующий президент США.

Трамп ранее подавал иски о фальсификациях, однако пока ни одно из его заявлений удовлетворено не было. Недавно президентское обращение отклонил Верховный суд Пенсильвании - одного и ключевых для определения итогов выборов в стране штата.

Передаст власть, несмотря на несогласие с результами

Администрация Трампа сегодня уведомила, что готова начать процесс передачи власти Джозефу Байдену. Действующий президент также подтвердил это заявление постом в своем Twitter.

Ожидается, что инаугурация Байдена состоится 20 января. Церемония будет менее пышной, чем обычно - такие меры предпримут в связи с коронавиусом. По данным университета Джона Хопкинса, США уже долгое время находится на первых позициях мирового рейтинга по числу заболевших в стране (12,4 млн случаев).

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Согласно имеющимся данным, на них победил представитель Демократической партии Джо Байден. Дональд Трамп неоднократно выражал свое несогласие с результатами выборов.

В соответствии с американским законодательством официальное заключение о том, кто является избранным президентом, должен вынести глава GSA. Официального заявления пока сделано не было.

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Теги: Минск
 
 
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Президент не признает победу Байдена и намерен раскрыть все подробности нарушений избирательного процесса.
 
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