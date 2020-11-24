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Губернатор Пенсильвании официально объявил о победе Байдена в этом штате

24.11.2020 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя - Sputnik. Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф заявил  том, что результаты выборов президента США в этом штате официально утверждены – победителем объявлен демократ Джо Байден.

© REUTERS / TOM BRENNER
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"Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", – написал Вулф в Twitter.

Таким образом, Байден получает голоса 20 выборщиков, представляющих этот штат.

Напомним, ранее о своей победе в этом штате заявлял действующий президент соединенных Штатов Дональд Трамп.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти. При этом он заявил о том, что намерен подать иск о фальсификации выборов. 

В соответствии с американским законодательством официальное заключение о том, кто является избранным президентом, должен вынести глава GSA. Пока что такого заявления не было. 

Ожидается, что инаугурация Байдена состоится 20 января.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее о своей победе в этом штате заявлял действующий президент соединенных Штатов Дональд Трамп.
 
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