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Губернатор Пенсильвании официально объявил о победе Байдена в этом штате
24.11.2020 19:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя - Sputnik. Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф заявил том, что результаты выборов президента США в этом штате официально утверждены – победителем объявлен демократ Джо Байден.
© REUTERS / TOM BRENNER
"Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", – написал Вулф в Twitter.
Таким образом, Байден получает голоса 20 выборщиков, представляющих этот штат.
Напомним, ранее о своей победе в этом штате
Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс
В соответствии с американским законодательством официальное заключение о том, кто является избранным президентом, должен вынести глава GSA. Пока что такого заявления не было.
Ожидается, что инаугурация Байдена
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Ранее о своей победе в этом штате заявлял действующий президент соединенных Штатов Дональд Трамп.
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