Губернатор Пенсильвании официально объявил о победе Байдена в этом штате

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя - Sputnik. Губернатор штата Пенсильвания Том Вулф заявил том, что результаты выборов президента США в этом штате официально утверждены – победителем объявлен демократ Джо Байден.

"Сегодня госдепартамент Пенсильвании сертифицировал результаты выборов президента и вице-президента 3 ноября в Пенсильвании. Как требует федеральный закон, я подписал сертификат, удостоверяющий, что выборщики (от штата) достаются Джо Байдену и Камале Харрис", – написал Вулф в Twitter.

Таким образом, Байден получает голоса 20 выборщиков, представляющих этот штат.

Напомним, ранее о своей победе в этом штате заявлял действующий президент соединенных Штатов Дональд Трамп.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября. Байден, по предварительным данным, избран президентом США. Президент США Дональд Трамп поражение не признал, но разрешил начать процесс передачи власти . При этом он заявил о том, что намерен подать иск о фальсификации выборов.

В соответствии с американским законодательством официальное заключение о том, кто является избранным президентом, должен вынести глава GSA. Пока что такого заявления не было.

Ожидается, что инаугурация Байдена состоится 20 января.

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