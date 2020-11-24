Качественное взаимодействие. Верительные грамоты вручили президенту Беларуси послы иностранных государств

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Эффективное сотрудничество с надежными партнерами. О геополитике и экономике говорили сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Послы вручили верительные грамоты президенту Беларуси

Это уже второе мероприятие за две недели. На этот раз во Дворце Независимости в Минске гости из семи государств. Официальный старт дипломатических миссий подтвердили Китай, Израиль, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа, Намибия и Мальтийский орден. В разговоре президент сделал акценты на важных событиях в стране. Белорусы доказали, что способны отстоять независимость и территориальную целостность государства. Большой опыт последних месяцев лег в основу диалога о будущем Беларуси. И дипломаты тоже станут гостями знакового Всебелорусского народного собрания, где решать важнейшие вопросы развития белорусского государства будет именно народ.





С каждым из государств свои точки роста

С Израилем - исторический опыт в борьбе с нацизмом плюс наработки в сфере высоких технологий и туризма. С Мальтийским орденом развивается гуманитарный вектор. После открытия дипмиссий с Пакистаном настоящий прорыв во всех сферах. Для Бангладеш, Камбоджи и Намибии конкретные предложения в экономике и торговле. А уровень и важность партнерства с Китаем сложно переоценить. Здесь и глобальная инициатива КНР "Пояс и путь", и встроенный в нее индустриальный парк "Великий камень", и товарооборот более чем в 4,5 миллиарда долларов. Беларусь готова к сотрудничеству со всеми странами.







Для дипломатов работа в Беларуси - новый вызов в карьере. У каждого свой фундамент и стартовый уровень сотрудничества. Посол Китая отметил важность высокого личного доверия лидеров государств.







Качественное взаимодействие и объективная оценка жизни нашей страны. Послы иностранных государств нацелены на конструктив и поиск новых форматов взаимовыгодного сотрудничества.