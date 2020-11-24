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Качественное взаимодействие. Верительные грамоты вручили президенту Беларуси послы иностранных государств
25.11.2020 19:11 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Эффективное сотрудничество с надежными партнерами. О геополитике и экономике говорили сегодня на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Послы вручили верительные грамоты президенту Беларуси
Это уже второе мероприятие за две недели. На этот раз во Дворце Независимости в Минске гости из семи государств. Официальный старт дипломатических миссий подтвердили Китай, Израиль, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа, Намибия и Мальтийский орден. В разговоре президент сделал акценты на важных событиях в стране. Белорусы доказали, что способны отстоять независимость и территориальную целостность государства. Большой опыт последних месяцев лег в основу диалога о будущем Беларуси. И дипломаты тоже станут гостями знакового Всебелорусского народного собрания, где решать важнейшие вопросы развития белорусского государства будет именно народ.
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