А. Лукашенко: Беларусь заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами

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Во Дворце Независимости глава государства принял верительные грамоты послов , которые только начинают свою миссию в нашей стране. Интернациональный пул представляют дипломаты 6 стран - Бангладеш, Израиль, Камбоджа, Китай, Намибия и Пакистан, а также Мальтийский орден. Заодно это повод объективно посмотреть на двусторонние отношения, оценить их качество и определить, куда двигаться дальше. Во внешнеполитическом курсе Беларуси нет разворота. Мы за диалог, мирное и эффективное сотрудничество со всеми государствами, которые в этом заинтересованы. Илона Красутская продолжит.







В Беларуси новый пул дипломатов

Встречи с дипломатами частое мероприятие в президентском графике. Они приходятся не только на старт миссии, когда мы говорим о перезагрузке отношений, но и окончание, чтобы подвести итоги сотрудничества. Любой вариант - хорошая возможность объективно посмотреть на результат.

В Минск прибыл новый (уже второй за месяц) интернациональный пул дипломатов. К своей работе они приступают в непростое время. Планету накрыла вторая волна пандемии. Вдвойне сложный период и для нашей страны, которая отстаивает свой суверенитет.

Президент принял верительные грамоты послов

У каждого в руках верительная грамота, по сути, удостоверение дипломата. Церемония строгая, много протокольных моментов: гимн, передача документов лично в руки главе государства и, конечно, фото на память. Колорита добавляют национальные костюмы. Представители Камбоджи и Пакистана заметно выделяются среди остальных дипломатов, которые предпочли классический дресс-код.







Общенациональный диалог в преддверии Всебелорусского народного собрания

Белорусский президент лично вводит в курс дипломатов, детализирует, как будут выстраиваться отношения между государствами. Несколько слов о том, что происходит сейчас. Идет диалог о будущем развитии нашей страны. Вовлечены все слои общества. Предложения включат в повестку Всебелорусского народного собрания. Хватает желающих указать и навязать нам другой путь, но Беларусь не нуждается в псевдосоветчиках извне.

Беларусь придерживается многовекторного курса. Нам не нужны конфликты, без того хватает проблем, мир охватила пандемия, вокруг жесткая конкуренция. Тут бы наоборот действовать сообща. Но очевидно такой формат подходит далеко не всем. Президент объяснил, как, кем и где поглощаются европейские деньги на пути в Беларусь.



В Беларуси новый посол Китая

В Беларуси новый посол Китая. Поднебесная сразу заявила о своей позиции: выступила против вмешательства внешних сил в наши внутренние дела. Пример для многих. Когда одни якобы пытаются помочь на словах, другие - действительно реальным делом. А этот год как никогда подтвердил: друзья познаются в беде.









В Беларуси работают над законопроектом о недопустимости героизации нацизма

С Израилем нас связывает не только многолетнее сотрудничество, но и непростые страницы истории самой кровопролитной войны на планете. В последние годы появилось много желающих присвоить победу другим, сделать героями нацистов. БЧБ-символика стала уличными трендом. А ведь еще живы те, кто своими глазами видел, как нацисты под бело-красно-белым флагом жгли белорусские деревни и села.

Мальтийскому ордену мы благодарны и за гуманитарную помощь, поставки медоборудования, и возможность нашим врачам повысить квалификацию. Дальше - больше.

Готовится официальный визит премьер-министра Пакистана в Беларусь

Велики ожидания от взаимодействия и с Пакистаном. Двухсотмиллионная страна - отличный рынок для белорусской сельхозпродукции, да и не паханное поле для нашей техники. Вообще есть много предложений, чтобы у них было как у нас - все это обсудят во время визита в Минск премьера Пакистана.

Беларусь придерживается многовекторной политики

Хорошие перспективы с Бангладеш в промышленности, фармацевтике, образовании. С Камбоджей у нас четвертьвековая история взаимоотношений. Есть где поднажать. В последние годы заметно активизировалось сотрудничество с африканским континентом. В сотрудничестве с Намибией ставка на проекты в энергетике и АПК.







Президент дипломатам: Надеюсь, вы будете непредвзято и объективно доводить своему руководству информацию о Беларуси

Неформальное общение - это тоже традиция, без которой невозможно представить церемонию. Как правило, дипломаты передают приветствия главе государства от своих лидеров и делятся планами.

Минск и Пекин прорабатывают встречу А. Лукашенко и Си Цзиньпина в ближайшее время

Сегодня стало ясно, несмотря на пандемию, которая приостановила множество контактов, в графике белорусского президента будут и международные встречи. В любом случае, основой для них должен стать хороший экономический фундамент и конкретные проекты - это тоже задача для новых послов.