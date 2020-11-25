"Люди себе плохого не присоветуют". Как созывали 1-е Всебелорусское собрание

Источник материала: Sputnik Беларусь

Все это уже было — и крики "в отставку" в лицо Александру Лукашенко, и война с журналистами, и политэмигранты, и острое противостояние. Лукашенко был в полушаге от отставки.

В 1996-м он схлестнулся с парламентом, обладавшим на тот момент и силой, и властью. Парламент был однопалатным и назывался Верховный Совет. Там были представители разных политических партий, и не было единства по многим вопросам. Но в отношении к президенту многие внезапно оказались единомышленниками.

© Sputnik / Ю. Иванов Сессия Верховного Совета 13-созыва. Справа - председатель Верховного Совета Семен Георгиевич Шарецкий, слева - заместитель председателя Геннадий Карпенко

"Если два-три месяца назад у большинства даже и мысли не было, чтобы как-то противостоять президенту, то теперь вопрос импичмента обсуждается и обдумывается почти всеми депутатами", - говорил вице-спикер Верховного Совета Геннадий Карпенко о настроениях в парламенте в июле 1996-го.

Тогда, как и сейчас, чтобы взять ситуацию под контроль, Лукашенко объявил конституционную реформу . Противостояние обострилось еще сильнее. Тогда-то и появилась идея Всебелорусского народного собрания — мол, президент хочет посоветоваться с народом. Народ же нужно слушать.

© Sputnik / Ю. Иванов Лукашенко предложил провести референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию 1994 года, существенно расширяющих права президента

Помогло ли народное вече президенту в тот раз, имело ли оно хоть какой-то практический смысл, Sputnik и попытался понять — накануне очередного Всебелорусского собрания , которому официальные лица также придают огромное значение.

В полушаге от импичмента

Надо сказать, что состав Верховного Совета 13-го созыва был ощутимо спокойнее предыдущего. Меньше партий, меньше фракций, меньше непримиримых противников Лукашенко. Лидер БНФ Зенон Позняк вместе с Сергеем Наумчиком летом 96-го и вовсе были вынужден попросить политического убежища в США. После распада СССР это был "первый случай, когда гражданам постсоветского государства предоставляется политическое убежище в США по причине политического преследования", отмечали тем летом все информагентства страны.

Но даже этот "более спокойный" парламент, состоящий наполовину из аграриев и коммунистов, оказался для Лукашенко проблемой. Он не сработался бы ни с одним парламентом, делала вывод в те дни "Белорусская деловая газета", анализируя ситуацию.

"Оно и понятно: ну, десять человек можно запугать, еще 10 склонить на свою сторону заманчивыми перспективами, еще десяток выбить из строя потоками грязи и компромата… но из 260 обязательно найдется кто-то, кого государственная машина "переварить" окажется не в состоянии", - писало издание.

В общем Лукашенко решил менять Конституцию. Мотивировал тем, что в условиях противостояния разных ветвей власти страна не может развиваться. Его идея была в том, чтобы стать над всеми. Он — больше не глава исполнительной власти, он — руководитель государства.

© Sputnik / Ю. Иванов Президент Беларуси Александр Лукашенко выступает на сессии Верховного Совета в сентябре 1996 года

9 августа он внес в Верховный Совет проект постановления "О проведении республиканского референдума и мерах по его обеспечению". Голосование предлагалось провести уже 7 ноября. Поправки в Конституцию были одним из 4-х вопросов. При этом сам проект Основного закона на тот момент в парламент не поступил.

Депутаты возмутились: и самой идеей, и сроками, в которые предлагалось провести плебисцит. В итоге предложили для голосования свою дату — 24 ноября, и дополнили бюллетень еще тремя вопросами, в том числе еще одним проектом Конституции. Парламентский проект Основного закона предусматривал упразднение поста президента. Одновременно начали собирать подписи за импичмент.

© Sputnik Депутаты Верховного Совета готовили импичмент

Идея с конституционным референдумом не понравилась и председателю Конституционного суда Валерию Тихине. Он говорил, что в тех условиях, что сложились в стране, нельзя проводить конституционный референдум. Потому что государство монополизировало СМИ, потому что на всех уровнях наблюдается правовой нигилизм, наконец, потому, что согласно социологическим исследованиям большинство граждан не знакомы ни с одним из предложенных на референдум вариантов Конституции.

© Sputnik / Ю. Иванов Кризис власти, ноябрь 1996 года. Сессия Верховного Совета Республики Беларусь

Но Александр Лукашенко, выступая в сентябре в парламенте, уверенно заявил депутатам: "Не волнуйтесь, пожалуйста, о сроках президентства Лукашенко. Лукашенко будет президентом 12 лет". Депутаты тогда рассмеялись, а газета "Свабода" — в надежде на провал идеи с референдумом — написала: "Есть основания надеяться, что обещание про 12 лет Лукашенко не выполнит, как и все остальные". В принципе, и не выполнил.

12 лет Александр Лукашенко себе тогда насчитал с учетом первых двух лет до конституционного референдума и двух президентских сроков после. По его идее, после принятия поправок его президентский срок должен был обнулиться и начаться заново.

"Президент советуется с народом"

На фоне всего этого потока громких заявлений президентская идея Всебелорусского народного собрание не вызвала большого резонанса.

"Это не что иное, как попытка подмены Верховного Совета", - говорил о "народном вече" вице-спикер белорусского парламента коммунист Василий Новиков. "Белорусская деловая газета" тогда опросила политических топов, попросила их поделиться мнением, "для чего это нужно и чем может обернуться". Топы отвечали лениво, никто всерьез на эту тему рассуждать не захотел. Лишь задались вопросом, зачем на это тратить деньги.

Но и в государственной прессе тема Всебелорусского народного собрания, если и звучит, то вскользь. Упор делался больше на продвижение основной президентской инициативы: Конституцию надо менять, депутаты и Конституционный суд постоянно идут на конфронтацию и тормозят развитие страны.

© Sputnik Противостояние с парламентом и оппозицией подтолкнуло президента к идее проведения всенародного собрания

Лукашенко был выбран делегатом на первое Всебелорусское народное собрание от колхоза "Озеры" в Гродненской области.

"На добро в "Озерах" отвечают добром. Именно распоряжением президента колхозу выделили 4 миллиарда рублей на завершение строительства свиноводческого комплекса", - объясняли свое решение труженики села.

На первое Всебелорусское народное собрание, которое проходило 19-20 октября во Дворце спорта, свезли около пяти тысяч делегатов, выбранных, как утверждали пропрезидентские газеты, "путем свободных демократических выборов" — на собраниях трудовых коллективов и общественных организаций. Участники собрания, отмечала лояльная президенту пресса, представляли собой "весь спектр социальных и общественных сил белорусского народа".

"Люди себе плохого не присоветуют. Очень правильно Александр Григорьевич решил в это сложное время посоветоваться с народом", - говорила доярка колхоза имени Дзержинского Толочинского района Елена Головатая. Мнение делегатов публиковала "Советская Белоруссия".

© Sputnik Участники Всебелорусского собрания поддерживают политику президента

"Я считаю, что вся наша делегация проголосует за референдум. Моя позиция в этом вопросе однозначная", - утверждал зампредисполкома Советского района Гомеля Юрий Люкшин, а потом добавлял, что "впрочем, нам, представителям вертикали, по-иному и нельзя".

Независимая пресса тем временем публиковала снимки автобусов, которыми делегатов подвозили к Дворцу спорта, и милиции, которая его охраняла.

© Sputnik На фото "БДГ" оцепление ОМОН во время Всебелорусского собрания

"Возле Дворца спорта все было заполнено автобусами с ОМОНом. Троицкое предместье было нашпиговано спецназовцами в касках и со щитами. Рядом с Кафедральным собором развернули даже походную кухню — как будто власти готовились к блокаде на протяжении не менее двух дней", - писала газета "Свабода".

Два народных собрания

На самом деле в те дни в Минске проходило два народных собрания: Всебелорусское президентское и пропарламентский Конгресс "В защиту Конституции — против диктатуры".

Альтернативный Конгресс собрали в пятницу в Доме культуры профсоюзов. Среди топов здесь были вице-спикер Верховного совета Геннадий Карпенко, депутаты Станислав Шушкевич и Станислав Богданкевич, бывший глава МВД Юрий Захаренко (позже бесследно исчезнувший), писатели Геннадий Буравкин и Янка Брыль.

© Sputnik Одновременно с Всебелорусским собранием в Минске проходил конгресс "В защиту Конституции — против диктатуры"

В зале находилось около 1200 участников. Часть шахтеров из Сологорска, к примеру, не дошла. Они несколько дней шли в Минск маршем. Их останавливала милиция, составляла протоколы, их судили "за нарушения порядка проведения массовых акций", штрафовали, снова отпускали и снова задерживали.

© Sputnik Солигорские шахтеры шли маршем в Минск несколько дней, чтобы принять участие в митинге

На следующий день, когда во Дворце спорта начало свою работу Всебелорусское собрание, участники альтернативного конгресса присоединились к большому митингу "Против диктатуры" у Оперного театра. В какой-то момент часть людей двинулась в сторону Дворца спорта, но была остановлена милицией. Люди постояли у кордона, и разошлись.

А во Дворце спорта в это время с большим докладом выступал президент, говорил, что служение народу для него "не пустые слова, а повседневная практика", что он делает все возможное для спасения страны.

© Sputnik Во время работы Всебелорусского собрания у Оперного театра проходил митинг "Против диктатуры"

"Я два года, как маленькае дзіця, несу перед собой свою синеокую страну, боясь уронить ее и причинить боль", - говорил Лукашенко.

Он объяснял, что созвал это собрание, чтобы обсудить с народом важные вопросы: направления социально-экономического развития страны, проект новой Конституции и вопросы, вынесенные на республиканский референдум.

"Слаженной работы не получилось"

В первой части своего доклада Лукашенко говорил об экономике. Говорил, что выступает за социально-ориентированную рыночную экономику, которая "сочетает рынок с заботой о человеке".

Внушительная часть доклада была посвящена изменениям Основного закона. Лукашенко в очередной раз заявил, что "два года жизни и работы по Конституции выявили в ней ряд изъянов, чреватых опасными последствиями".

© Sputnik Государственная пресса о Всебелорусском собрании 1996 года

"Особенно остро ощущается несовершенство действующего Основного закона в двух областях: обеспечение прав человека и взаимодействие ветвей власти", - сказал Лукашенко. Недостаточно обеспечены, в частности, по мнению Лукашенко, были права трудящихся "принимать участие в управлении производством и распределении прибыли" и право на заработную плату, которая "должна быть не ниже уровня, обеспечивающего работнику и его семье достойное существование".

О самом важном он заговорил в конце.

"Слаженной работы президента, Верховного Совета и Конституционного суда не получилось. Не по вине президента! Положение, когда президент отвечает за состояние дел в стране и занимается решением практических проблем, а депутаты и конституционные судьи делают своим основным занятием отрешение президента от власти, не может продолжаться бесконечно. Я вижу тут только один путь – конституционная реформа", - сказал он.

Он жаловался на депутатов, которые в ответ на его предложение, вынесли на референдум свои вопросы и свой проект поправок в Конституцию.

"Мои вопросы вписали среди своих и предложили еще одну Конституцию. Это нарушение Конституции и попытка заблокировать предложения президента", - говорил делегатам Лукашенко.

Он убеждал, что "готов к компромиссу на принципиальной основе, но не в результате торга с политическими экстремистами". Тем не менее "ради сохранения мира в обществе", готов согласиться на проведение референдума 24 ноября. И призывает к этому делегатов.

Лукашенко убеждал участников собрания, что для развития страны нужно менять систему власти. По новой предложенной им Конституции, президент получает полномочия главы государства, за исполнительную власть будет отвечать кабинет министров, парламент становится двухпалатным, где "одна из палат готовит и принимает законы, вторая — выполняет экспертные функции и решает кадровые вопросы в пределах своей компетенции". Новшества ждут и Конституционный суд.

© Sputnik По договоренности между президентом и парламентом итоги референдума должны были носить лишь рекомендательный характер

"Настало время пересмотреть и статус Конституционного суда. Что греха таить, он у нас иногда напоминает кошку, которая гуляет сама по себе…. Конституционные судьи, избранные не всенародно, а только Верховным Советом, имеют большие прерогативы, чем глава государства. Практически по каждому частному поводу они создают беспрецедентную юридическую ситуацию, угрожая отрешением от власти президенту, избранному всем народом", - говорил Лукашенко.

"Скажите, где здесь узурпация власти или тоталитарное государство?", - обращался он к делегатам. Убеждал, что не может быть диктатором.

"Это невозможно в Беларуси. Наш народ не приемлет диктатуры", - говорил он и попросил делегатов в знак благодарности за свой труд не бросать его одного в это нелегкое время. "Встаньте рядом, и мы будем непоколебимы", - закончил свое выступление Лукашенко.

Во второй день на собрании выступали делегаты. Одни пугали разгулом преступности и коррупции, если сохранится статус-кво, как тогдашний глава Совбеза Виктор Шейман, другие просто высказывались за сильную власть. В итоговой резолюции все одобрили и поддержали.

Что это было

Само собрание, так же как и объявление о его проведении, большого отклика в независимой прессе не вызвало. До собрания критично настроенные к президенту медиа высказывали опасения, что на форуме может случиться госпереворот, если Лукашенко решится узаконить через "народное вече" какие-то серьезные шаги. Но перед собранием Лукашенко в очередной раз слетал в Москву, и общение с делегатами прошло без сюрпризов.

Для чего нужна была эта поездка в Москву? "Не для того ли, чтобы испросить величайшего разрешение на проведение государственного переворота? Вероятно, Москва разрешения не дала", - писала в те дни "Свабода". В итоге, по версии издания, "Всебелорусское народное собрание стало всего лишь массовым пропагандистским шоу".

"Вопреки опасениям многих Всебелорусское народное собрание не только не приняло никаких антиконституционных решений, но и президента ни к чему подобному не призвало. Вздох облегчения сопровождается недоуменным вопросом – так зачем вообще нужно было это дорогостоящее действо?", - писала "Белорусская деловая газета".

А депутаты тем временем продолжали борьбу. Дело шло к импичменту — Конституционный суд начал процесс по факту нарушения Лукашенко Конституции.

Но буквально за пару дней до референдума в Минск прилетела представительная российская делегация. Гасить кризисную ситуацию в Минск откомандировали премьер-министра России Виктора Черномырдина и спикеров двух палат российского парламента Геннадия Селезнева и Егора Строева.

© Sputnik / Александр Макаров В. Черномырдин, А. Лукашенко, С. Шарецкий во время белорусско-российских переговоров

В ночь на 22 ноября им удалось посадить за стол переговоров президента Лукашенко и председателя Верховного Совета Семена Шарецкого. Итогом стало "Соглашение об общественно-политической ситуации и о конституционной реформе в Республике Беларусь". Стороны договорились, что депутаты отказываются от импичмента, а Лукашенко соглашается на совещательный характер результатов референдума.

Но соглашение так и не ратифицировали — постаралась пропрезидентская фракция в парламенте. В итоге Лукашенко снял с себя все обязательства.

© Sputnik / Юрий Иванов Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на пресс-конференции, посвященной итогам референдума по вопросу Конституции

Референдум по Конституции состоялся. В бюллетенях было семь вопросов, в том числе два проекта Конституции. Президентский проект поддержали 83,73%. А Верховный Совет сразу после плебисцита распустили.

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