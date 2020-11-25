В Союзном государстве нужна инвентаризация интеграционной повестки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Очередное заседание группы высокого уровня (ГВУ) Союзного Совмина состоится в декабре, сказал журналистам в посольстве глава дипломатической миссии России Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент Sputnik.

По его словам, "работа ГВУ возвращается к четкому ритму. Не исключено, что будут обсуждены и предложения сторон в адрес правительств России и Беларуси, включение которых в повестку будущего заседания Союзного Совмина позволит говорить об экономическом взаимодействии не абстрактно, не теоретически, а в прикладном конкретном ключе".

После чего Мезенцев добавил, что ценность представляют "успешный опыт реализации решений Союзного Совмина, практическая направленность проектов, финансируемых из бюджета Союзного государства. Видится необходимым совместный анализ успешной работы правительств по интеграционной экономической повестке, инвентаризация того, что было сделано".

По мнению Дмитрия Мезенцева, "следует вернуться к такой работе, отбросив политическую конъюнктуру, возможные эмоции, которые были проявлены "вчера и позавчера". Посмотреть на возможные реальные шаги к тому, чтобы мы совместно стали сильнее, конкурентоспособнее, особенно в "постковидный" период, когда ухудшается конъюнктура внешних рынков, заметно снижается уровень ВВП даже у ведущих мировых держав".

"Если мы говорим о справедливости и равноправии, то любая неискренность, любая фальшь в наших отношениях, всегда будут вызывать раздражение и повод для спекуляций со стороны наших недругов. Мы настолько сильны, что можем от этого уходить, не допускать принципиальных разногласий, что только будет работать на укрепление отношений двух государств", - обратил внимание глава дипмиссии.

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