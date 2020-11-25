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Пытаются оторвать Беларусь от России: Мезенцев оценил позицию США

25.11.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. Между нашими странами сложились масштабные союзнические отношения, рассказал журналистам в посольстве глава дипломатической миссии РФ Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент Sputnik.

© Photo : МИД РФ
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Ранее глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что некоторые страны пытаются раскачать ситуацию в республике и даже пытаются привлечь к этому Россию, но пока не знают, как это осуществить.

Розыгрыш российской карты

"Попытки некоторых организаторов протестов или режиссеров, которые хотят ставить политические спектакли на "сценической площадке" в Беларуси - с розыгрышем российской карты - в стремлении спровоцировать возможное напряжение в отношениях России к Беларуси, не имеют перспективы", - заявил глава российской дипмиссии.

По его словам, "позиция российской стороны в отношении братской Беларуси не меняется в зависимости от тех или иных конъюнктурных шагов западных партнеров Минска. Она неизменна. Эта система масштабных союзнических отношений, многократно подтвержденных сегодня и нацеленных на будущее. Президент России Владимир Путин проводит неизменную политику в поддержку всего белорусского народа, братской республики.

Дмитрий Мезенцев особо отметил, что если кто-то в той или иной западной столице считает, что "провозглашая те или иные рестрикции в отношении Беларуси, сможет надломить практику двусторонних отношений – это, значит, не понимать глубину и масштаб нашего сотрудничества".

Грубое вмешательство извне

"Белорусские партнеры сделают правильные выводы из тех шагов, которые предпринимаются на Западе, которые являются примером грубейшего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - констатировал он.

© Sputnik / Алексей Дружинин
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После чего дипломат прокомментировал одобренный Палатой представителей Конгресса США законопроект "О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси", предполагающий возможное введение санкций против белорусских чиновников, против сотрудников Посткома Союзного государства.

"Законопроект, который 18 ноября одобрен Палатой представителей, можно трактовать только как попытку отрыва Беларуси от России, взлома масштабной системы двусторонних отношений. Этот шаг парламентариев державы, которая предъявляет миру претензии по несоблюдению принципов демократии, видится очевидным нарушением демократических традиций. Не говоря уже об очевидных нарушениях норм международного права и практики", - обратил внимание дипломат.

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Теги: Минск
 
 
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Отношение российской стороны к Беларуси не меняется в зависимости от тех или иных конъюнктурных шагов западных партнеров.
 
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