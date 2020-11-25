Многовекторность не должна становиться угрозой отношениям РФ и РБ - посол

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 ноя – Sputnik. В России заинтересованы в укреплении двусторонних отношений с Беларусью, сказал журналистам в посольстве глава дипломатической миссии РФ Дмитрий Мезенцев, передает корреспондент Sputnik.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко обратил внимание, что в российских СМИ обсуждается многовекторная политика официального Минска. В связи с этим он поручил МИД республики разъяснить всем заинтересованным сторонам ее суть.

"Убежден, что российская и белорусская стороны равноправно заинтересованы в укреплении двусторонних отношений по десяткам направлений, в совершенствовании оборонного потенциала Союзного государства, союзнических отношений - и в рамках ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, которые показали свою эффективность", - подчеркнул российский посол.

По его словам, Беларусь является независимым и суверенным государством, и никто не вправе на Западе указывать официальному Минску, как формировать систему отношений со своими партнерами, с которыми уже сложились глубокие отношения, или с которыми республика хочет эти отношения выстроить.

Дмитрий Мезенцев считает, что "оценка политики многовекторности, которую все более предопределяет экспортоориентированная модель экономики Беларуси, не должна вестись с позиций "замера" больших или меньших шагов республики в отношении тех или иных партнеров".

При этом такая "внешнеполитическая модель не должна стать фактором, который преуменьшил бы глубину и значение или, тем более, стал бы помехой, а то и угрозой, двусторонним отношениям России и Беларуси".

"Сегодня масштаб союзнических обязательств Беларуси перед Россией, как и России перед Беларусью, столь весом и дорог для сторон, что не дает права никому допустить снижение уровня взаимодействия, достигнутого к настоящему времени", - подчеркнул глава дипмиссии.

В подтверждение своих слов он привел предстоящее в белорусской столице совместное заседание коллегий МИД двух стран, которое "призвано подтвердить успешно сложившуюся за годы традицию взаимодействия министерств иностранных дел России и Беларуси, но это событие видится и как важный этап укрепления всей системы двусторонних отношений".

Одним из вопросов совместного заседания является взаимодействие на площадках международных организаций.

"В абсолютном большинстве случаев как белорусская, так и российская сторона выступают в поддержку совместных инициатив и предложений, мы видим многократные случаи подтверждения "симметричных" подходов в вопросах внешнеполитического взаимодействия", - констатировал Дмитрий Мезенцев.

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