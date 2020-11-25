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Лукашенко: эпоха фейк-ньюс разрушает классические принципы журналистики
25.11.2020 11:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Белорусский лидер направил приветствие делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов, сообщает
© Sputnik Андрей Киреев
"Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики. Превращает информационное медиапространство в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь", – заявил он.
Также Лукашенко раскритиковал новые медиа, которые "не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль", ставят под угрозу исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет Беларуси.
Напомним, в минувшую пятницу Лукашенко
По мнению президента Беларуси, сейчас против республики работают мощнейшие спецслужбы мира: США создали центр под Варшавой и в Киеве. И некие "кукловоды", используя интернет и современные технологии, "качают всю планету". Впрочем, Лукашенко заверил, что Беларусь ни у кого "смять не получится".
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Президент призвал госСМИ найти адекватный ответ "агрессивному деструктивному воздействию" новых медиа на сознание белорусов.
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