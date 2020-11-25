ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: эпоха фейк-ньюс разрушает классические принципы журналистики

25.11.2020 11:41 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Белорусский лидер направил приветствие делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов, сообщает БЕЛТА

© Sputnik Андрей Киреев
Смерть Романа Бондаренко: журналист Екатерина Борисевич по-прежнему в СИЗО КГБ

"Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики. Превращает информационное медиапространство в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь", – заявил он.

Также Лукашенко раскритиковал новые медиа, которые "не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль", ставят под угрозу исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет Беларуси.

Напомним, в минувшую пятницу Лукашенко прокомментировал "сливы" телефонных разговоров в Telegram. Речь об аудиозаписях телефонных разговоров между людьми, предположительно, очень похожими на представителей близкого окружения белорусского президента. Тогда Лукашенко пообещал, что все подробности этих громких "сливов" расскажет на этой неделе.

По мнению президента Беларуси, сейчас против республики работают мощнейшие спецслужбы мира: США создали центр под Варшавой и в Киеве. И некие "кукловоды", используя интернет и современные технологии, "качают всю планету". Впрочем, Лукашенко заверил, что Беларусь ни у кого "смять не получится".

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент призвал госСМИ найти адекватный ответ "агрессивному деструктивному воздействию" новых медиа на сознание белорусов.
 
Новости дня
Новости политики
 
В Союзном государстве нужна инвентаризация интеграционной повестки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

24.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.11.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика