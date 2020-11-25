Лукашенко: эпоха фейк-ньюс разрушает классические принципы журналистики

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 24 ноя – Sputnik. Белорусский лидер направил приветствие делегатам и участникам XIV съезда Белорусского союза журналистов, сообщает БЕЛТА .

"Сегодня общество поставлено перед глобальным вызовом. Эпоха постправды и фейк-ньюс разрушает классические нормы и принципы профессиональной журналистики. Превращает информационное медиапространство в поле боя геополитических интересов, в центре которых находится и Беларусь", – заявил он.

Также Лукашенко раскритиковал новые медиа, которые "не стесняя себя этическими рамками, такими как объективность, честность, мораль", ставят под угрозу исторические, культурные, общечеловеческие ценности, информационный суверенитет Беларуси.

Напомним, в минувшую пятницу Лукашенко прокомментировал "сливы" телефонных разговоров в Telegram. Речь об аудиозаписях телефонных разговоров между людьми, предположительно, очень похожими на представителей близкого окружения белорусского президента. Тогда Лукашенко пообещал, что все подробности этих громких "сливов" расскажет на этой неделе.

По мнению президента Беларуси, сейчас против республики работают мощнейшие спецслужбы мира: США создали центр под Варшавой и в Киеве. И некие "кукловоды", используя интернет и современные технологии, "качают всю планету". Впрочем, Лукашенко заверил, что Беларусь ни у кого "смять не получится".

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