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Тихановская готовит программу помощи для гражданского общества на $150 млн

25.11.2020 14:59 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Оппозиция готовит программу помощи для белорусского гражданского общества в размере 150 млн долларов.

Об этом сообщила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в своем ТГ-канале 25 ноября на совещании кабинета представителей.

На мероприятии разговор шел о санкциях, программах помощи и Конституции.

Представитель по экономике Алесь Алехнович рассказал о новых раундах санкций, которые принимают другие государства, а также о других способах экономического давления на режим (их эффективности и возможности реализации). Алехнович также сообщил, что в разработке штаба находится общая программа помощи в размере не менее $150 млн.

Программа состоит из 4 частей:

  • Поддержка малого бизнеса – $70 млн
  • Компенсация для пострадавших от репрессий – $50 млн
  • Поддержка независимого профсоюзного движения – $10 млн
  • Формирование образовательных программ для потерпевших по политическим мотивам в размере не менее $20 млн.

Представитель по конституционной реформе Анатолий Лебедько поделился принципами демократической Конституции, которые удовлетворят требования народа Беларуси. Важно, что референдум по внесению изменений в Конституцию может быть проведен лишь одновременно с новыми честными выборами.

Представитель по образованию Ольга Шпарага рассказала о работе над помощью репрессированным студентам и преподавателям, а также поиском новых возможностей для продолжения образования тем, кто был отчислен.

В понедельник стало известно, что Светлана Тихановская пообщалась с представителем Кремля в ООН. Экс-чиновник Администрации президента и экс-дипломат Анатолий Котов сообщил в телеграм-канале НАУ.

По его словам, в общении «изменилась тональность». «Был разговор Тихановской и представителя Кремля в ООН. Это добрый жест, потому что раньше таких диалогов не было. А что касается других договоренностей о диалоге - это «хлопотное дельце», - сказал дипломат.

Фото REUTERS

 
 
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Оппозиция готовит программу помощи для белорусского гражданского общества в размере 150 млн долларов.
 
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