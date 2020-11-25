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Тихановская готовит программу помощи для гражданского общества на $150 млн
25.11.2020 14:59 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Оппозиция готовит программу помощи для белорусского гражданского общества в размере 150 млн долларов.
Об этом
На мероприятии разговор шел о санкциях, программах помощи и Конституции.
Представитель по экономике Алесь Алехнович рассказал о новых раундах санкций, которые принимают другие государства, а также о других способах экономического давления на режим (их эффективности и возможности реализации). Алехнович также сообщил, что в разработке штаба находится общая программа помощи в размере не менее $150 млн.
Программа состоит из 4 частей:
Представитель по конституционной реформе Анатолий Лебедько поделился принципами демократической Конституции, которые удовлетворят требования народа Беларуси. Важно, что референдум по внесению изменений в Конституцию может быть проведен лишь одновременно с новыми честными выборами.
Представитель по образованию Ольга Шпарага рассказала о работе над помощью репрессированным студентам и преподавателям, а также поиском новых возможностей для продолжения образования тем, кто был отчислен.
В понедельник стало известно, что Светлана Тихановская
По его словам, в общении «изменилась тональность». «Был разговор Тихановской и представителя Кремля в ООН. Это добрый жест, потому что раньше таких диалогов не было. А что касается других договоренностей о диалоге - это «хлопотное дельце», - сказал дипломат.
Фото REUTERS
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Оппозиция готовит программу помощи для белорусского гражданского общества в размере 150 млн долларов.
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