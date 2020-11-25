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Китай надеется на мир с новым американским президентом
25.11.2020 17:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 ноя - Sputnik. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Джо Байдену, в которой выразил надежду на развитие взаимовыгодных отношений, сотрудничество и урегулирование разногласий Китая и США, цитирует РИА Новости Центральное телевидение Китая.
Китайский лидер также надеется, что Вашингтон и Пекин будут работать с международным сообществом и содействовать поддержанию глобального мира.
"Надеюсь, что обе стороны будут придерживаться духа отсутствия конфликтов и конфронтации, духа взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества, сосредоточатся на сотрудничестве, урегулировании разногласий, продвижении здорового и стабильного развития американо-китайских отношений", - заявил Си Цзиньпин.
Отношения Китая и США в годы президентсва Дональда Трампа были непростыми и отметились торговыми войнами. Администрация Трампа также обвиняла КНР в нарушении прав человека, комментируя ситуацию вокруг Гонконга.
В ноябре Трамп подписал указ, запрещающий с 11 января 2021 года американским физическим и юридическим лицам покупку ценных бумаг китайских компаний, которые, как считают в Вашингтоне, связанны с военными КНР. Таким образом, по мнению американского президента, инвесторы США участвуют в финансировании китайского военного сектора. Китай заявил о репрессиях в адрес своих предприятий.
© AP / Charlie Neibergall
Длительное время Китай откладывал поздравление Байдену после
Напомним, накануне администрация Дональда Трампа согласилась начать процедуру передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. Тем не менее, сам Трамп все еще не признает поражение и продолжает оспаривать в судах результаты выборов.
Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
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Отношения председателя КНР и действующего президента США были омрачены среди прочего торговыми войнами. Также Вашингтон критиковал позицию Пекина по поводу...
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