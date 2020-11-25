Официальный старт дипмиссий в Беларуси подтвердили Китай, Израиль, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа, Намибия и Мальтийский орден

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Эффективное сотрудничество с надежными партнерами. Накануне на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств речь шла о геополитике и экономике. Это второе мероприятие за две недели. На этот раз во Дворце Независимости в Минске гости из семи государств. Официальный старт дипмиссий подтвердили Китай, Израиль, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа, Намибия и Мальтийский орден.

Белорусы сами решают судьбу своей страны

В разговоре президент сделал акценты на важных событиях в стране. Белорусы доказали, что способны отстоять независимость и территориальную целостность государства. Большой опыт последних месяцев лег в основу диалога о будущем Беларуси. И дипломаты также станут гостями знакового Всебелорусского народного собрания, где решать важнейшие вопросы развития государства будет именно народ.







Также вчера Александр Лукашенко принял с докладом руководителя временной администрации Белгазпромбанка . Сегодня он демонстрирует стабильную работу, и Беларусь заинтересована в его развитии. Отток вкладов населения в банке уже давно остановился, и ситуация не хуже, чем в целом в банковской системе страны - 10 месяцев этого года банк отработал с прибылью. К середине декабря истекает срок полномочий временной администрации. К этому же времени предстоит сформировать руководство Белгазпромбанка.