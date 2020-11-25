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Официальный старт дипмиссий в Беларуси подтвердили Китай, Израиль, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа, Намибия и Мальтийский орден
25.11.2020 18:07 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Эффективное сотрудничество с надежными партнерами. Накануне на
Белорусы сами решают судьбу своей страны
В разговоре президент сделал акценты на важных событиях в стране. Белорусы доказали, что способны отстоять независимость и территориальную целостность государства. Большой опыт последних месяцев лег в основу диалога о будущем Беларуси. И дипломаты также станут гостями знакового Всебелорусского народного собрания, где решать важнейшие вопросы развития государства будет именно народ.
Также вчера Александр Лукашенко
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Официальный старт дипмиссий в Беларуси подтвердили Китай, Израиль, Пакистан, Бангладеш, Камбоджа, Намибия и Мальтийский орден
Эффективное сотрудничество с надежными партнерами. Накануне на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств речь шла о геополитике и...
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